MV Agusta in MotoGP: Pierer non esclude l’ipotesi

KTM ha esplorato ogni possibilità per ottenere un terzo team in MotoGP nel 2024, ma alla fine si è dovuto arrendere. Ha effettuato dei sondaggi con alcune squadre satellite già presenti in griglia e ha provato anche a convincere Dorna a concederle i due posti lasciati dalla Suzuki. Niente da fare, dovrà aspettare almeno il 2025 per poter schierare altre RC16.

MotoGP, Beirer e il terzo team KTM

Nonostante le tante indiscrezioni e anche alcune dichiarazioni dei mesi scorsi, non è comunque detto che KTM torni in pressing per avere un’altra squadra in MotoGP. Lo ha spiegato Pit Beirer a Speedweek: “Se ci saranno alcune concessioni dei costruttori, devi riflettere attentamente se vuoi spendere dei soldi per un terzo team in questo campionato. La MotoGP si svilupperà nella direzione della F1. I costruttori avranno una piattaforma di motori come in Formula 1. Le squadre saranno contraddistinte da un telaio diverso“.

Il direttore motorsport della casa di Mattighofen non è sicuro di voler investire su un’altra struttura nella top class del Motomondiale. Molto dipenderà anche dalle regole che ci saranno in futuro, le trattative tra i costruttori sono in corso e accordarsi non è semplice.

MV Agusta in griglia dopo il 2026?

Pierer Mobility AG, il gruppo proprietario di KTM, possiede anche il 25,1% di MV Agusta e l’accordo prevede anche un’opzione per acquisire la maggioranza delle azioni nella primavera 2026. Il marchio italiano ha un prestigioso passato nel Motomondiale e non è escluso che in futuro possa comparire in MotoGP.

Stefan Pierer si è sbilanciato sull’argomento: “Non escludo una partecipazione di MV Agusta alla MotoGP come marchio separato dopo il 2026“. Sarebbe certamente affascinante vedere MV come costruttore impegnato nella classe regina, anche se comporterebbe uno sforzo che ora in casa Pierer Mobility AG non ritengono prioritario. La priorità è consolidarsi e rafforzarsi per vincere con KTM, supportando al meglio anche il team GASGAS. Poi il resto si vedrà più avanti.

Foto: mvagusta.com