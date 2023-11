MotoGP, Marc Marquez: “Ho scelto Gresini per questo motivo…”

Marc Marquez ha comunicato solo dopo il Gran Premio del Giappone l’intenzione di lasciare la Honda per passare al team Gresini. In realtà la decisione ha iniziato a maturare prima della pausa estiva, soprattutto dopo la debacle al Sachsenring, circuito dove ha sempre vinto, anche nel 2021 con il braccio infortunato. Quest’anno dopo le cinque cadute tra prove libere, qualifiche e warm-up ha rinunciato a correre la gara. Un campanello d’allarme che ha tuonato nel paddock della MotoGP aprendo strada all’ipotesi della Ducati.

Dalle vittorie al team Gresini…

L’otto volte campione del mondo stavolta non ha pensato al denaro, ma solo ad avere la moto migliore in griglia. Una volta riacquisita la condizione fisica, Marc Marquez vuole tornare a mettersi in gioco e capire cosa può fare con una Desmosedici GP. “Fisicamente mi sento bene. Lato mentale, non sono più lo stesso. Sono più maturo ma, in questo momento, meno convinto in pista. Perché? Perché stiamo lottando di più e nel 2019 vincevo quasi ogni fine settimana o lottavo per il podio. Allora sì che avevo molta fiducia in me stesso“. Negli ultimi due anni i risultati sono stati pessimi, il feeling con la Honda RC-V si è smaterializzato, da qui la scelta di cambiare aria prima di azzerarsi come pilota…

Non è stato facile dovere lasciare tutto il suo staff pur di cambiare team, ad eccezione di un meccanico. La collaborazione con il capotecnico Santi Hernandez termina qui, o quantomeno s’interrompe momentaneamente, inattesa di capire le intenzioni di Marc per il 2025 e oltre. “Preferisco vedere la felicità delle persone intorno a me, della squadra, piuttosto che di me stesso. Ma stavolta il miglior consiglio è stato “pensa a te stesso”. È stata difficile, ma vedremo se sarà la scelta giusta“, ha spiegato la stella della MotoGP a Crash.net.

Lascia amici e fidati collaboratori per tentare una svolta al termine della sua carriera. “Naturalmente non ho preso una decisione prima di aver parlato con tutti loro, anche con lo staff giapponese, per esplorare tutte le possibilità. E soprattutto anche per trovare ciò che è meglio per il progetto. In questo momento il progetto ha bisogno di tempo, per costruire la moto e tornare ai massimi livelli. E lo faranno. Sono Honda. Sono il marchio più grande del mondo e lo faranno, ne sono sicuro“.

Marc Marquez mette i soldi da parte

Marc Marquez deve mettere da parte soldi e sentimenti in questa nuova avventura con Gresini Racing, pur di ritrovare l’odore del podio e della vittoria. Secondo le sue supposizioni, la Casa dell’Ala dorata non sarà competitiva neppure nella prossima stagione MotoGP e perdere un altro anno può costare caro al fuoriclasse di Cervera. “E’ vero che ho lo stipendio più alto della MotoGP ma sono contento di quello che avrò l’anno prossimo… Quello di cui ho bisogno in questo momento è avere una squadra familiare, provare a divertirmi di nuovo in pista. Cerca di essere calmo, andare in moto e dimenticare tutte le altre cose… Per questo motivo ho scelto Gresini. Per questo motivo ho un contratto di un anno. Perché in quell’anno ho bisogno di capire tante cose per me stessa. Se mi divertirò di nuovo, ovviamente quella sarà la notizia migliore“.

Aspettative con la Ducati

A sua disposizione avrà una Ducati GP23 con le ultime specifiche di Valencia, l’esordio sarà nell’ultimo test stagionale di martedì 28 novembre. In quella giornata condividerà nuovamente il box con suo fratello Alex. Cosa si aspetta nella prossima stagione MotoGP? “Il successo in questa mossa non significa vittorie. Bensì cercare di essere nelle prime posizioni, in alcune gare, forse non in tutte. Vedremo. Ma per me il successo significa godermi nuovamente lo stile di guida e avere di nuovo quelle farfalle nello stomaco nel guidare una MotoGP“.