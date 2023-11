Pedro Acosta, il titolo Moto2 arriva in Malesia? Le combinazioni

Archiviata la tripletta tra Asia ed Oceania, mancano ormai tre eventi alla fine della stagione 2023. La Moto2 è l’unica categoria con un dominatore ben definito, resta solo da capire quale sarà il GP propizio per chiudere i conti. Pedro Acosta aveva già il primo match point in Thailandia, ma è sempre questione di tempo per dare il via alla festa mondiale. Le opzioni si fanno decisamente più concrete in Malesia, il pilota KTM Ajo infatti arriva con un margine di ben 63 punti su Tony Arbolino, con 75 rimasti in palio. Anche Jake Dixon è matematicamente uscito dalla corsa, sono rimasti in due, ma l’iride per Acosta è sempre ad un passo. L’unica variabile è appunto Arbolino, cosa deve succedere a Sepang? Ecco le combinazioni.

Acosta campione se…

Uno zero di entrambi chiaramente sancirebbe la chiusura dei giochi. Questo però è uno scenario decisamente improbabile, salvo imprevedibili colpi di scena nel corso del prossimo GP Malesia. Aggiungiamo poi che a Pedro Acosta basterebbe stare davanti a Tony Arbolino, come successo quasi sempre di recente, di conseguenza in quel caso non servirebbe nessun calcolo particolare. Anzi, possiamo tranquillamente ipotizzare che “lo Squalo” punterà alla vittoria, obiettivo abbastanza difficile da togliergli, salvo un’altra esibizione di Fermin Aldeguer o un GP perfetto di qualche altro pilota. In questo caso allo spagnolo basta un’altra delle prime quattro posizioni, rendendo vano quindi qualsiasi risultato dell’italiano.

Ma se invece l’alfiere Marc VDS finisse davanti? Allora dobbiamo fare qualche calcolo in più. Una prima combinazione è Arbolino non vincente ed Acosta al traguardo tra il 5° ed 9° posto. L’asso di KTM Ajo poi può permettersi anche di chiudere tra la 10^ e la 15^ posizione, a patto che il #14 non vada oltre il terzo posto. L’ultima combinazione prevede Arbolino dal 4° posto in poi, piazzamento che sarebbe ininfluente per Acosta, che potrebbe quindi chiudere in qualsiasi posizione per essere matematicamente certo del titolo Moto2. Considerando l’andamento attuale della stagione, appaiono tutti scenari poco probabili, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Acosta sarà campione, bisogna solo vedere quando.

Foto: Red Bull KTM Ajo