MotoGP: Jack Miller e KTM, sintonia cercasi

C’è più di un pilota che ha cambiato marchio rispetto all’anno scorso. Chi pensava però che Jack Miller e KTM potessero fare subito faville è rimasto deluso. Nella prima parte di stagione sono arrivati tre piazzamenti sul podio, guardando tutti i risultati ed i punti raccolti dopotutto non è un quadro troppo malvagio. L’impressione generale però è che l’australiano sia ancora ben lontano dal trovare il giusto feeling in sella alla RC16. Insomma, la giusta sintonia non è arrivata nell’immediato, Miller non demorde. Anche perché certo non può stargli bene finire fuori dai punti, mentre il compagno di box Binder si rende protagonista di una delle battaglie più memorabili della MotoGP moderna!

Miller-KTM, stagione di assestamento?

Al momento Jack Miller completa la top ten nella generale, forte dei tre piazzamenti sul podio ottenuti nei primi GP. Possiamo dire senza dubbio che in quei momenti abbiamo visto davvero la “versione d’attacco” del pilota australiano, ma a conti fatti sono stati anche gli unici di questo 2023, che mal si bilanciano con gli 11 zeri a referto tra cadute e piazzamenti fuori dai punti, gli ultimi due arrivati proprio nello scorso Gran Premio in Thailandia. Si crea però un certo equilibrio se ricordiamo le 17 top ten realizzate in questa stagione, a cui aggiungere due piazzamenti ai margini della zona punti. Come detto, il bilancio dopotutto è tutt’altro che disastroso, ma rimane sempre l’impressione che Jack Miller e la sua KTM potrebbero fare di più.

La ricerca dell’incastro perfetto

Quel che si tende sempre a sottovalutare è la difficoltà nel trovare il giusto feeling in sella ad una moto. Certamente in MotoGP parliamo di piloti di prim’ordine, ma anche loro devono trovare il modo di incastrare tutti i pezzi al posto giusto, come in un puzzle: se ne manca uno, l’immagine non è completa. Se manca un dettaglio, tra moto e pilota non si crea la giusta simbiosi, quindi i risultati faticano ad arrivare. Jack Miller e KTM evidentemente hanno bisogno di più tempo per “conoscersi”. Nei tre podi abbiamo visto sprazzi del potenziale di questo binomio, l’anno prossimo sarà il momento giusto per vederli con costanza?

Foto: KTM Images/Polarity Photo