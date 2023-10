MotoGP: Martin, Binder e Bagnaia, che spettacolo in Thailandia!

Una battaglia superlativa per decidere la gara lunga della MotoGP al Buriram. Alla fine trionfa Jorge Martin, che completa l’opera dopo pole position e Sprint, ma se l’è davvero dovuta sudare contro Brad Binder e Francesco Bagnaia, arrivati in quest’ordine al traguardo. Il “verde” però torna a colpire il pilota KTM, che da 2° diventa 3°… Il leader iridato contiene un pochino di più l’avversario, ma rimane soprattutto la battaglia superlativa tra questi tre ragazzi, che hanno infiammato la domenica sulla pista thailandese. La cronaca di uno spettacolare 17° Gran Premio di questa stagione 2023.

MotoGP Gara, i primi giri

A livello di gomme, la maggior parte dei piloti ha scelto l’abbinamento media-dura, con due eccezioni: Alex Marquez va con la doppia media, doppia dura invece per Pol Espargaro. Superscatto di nuovo di Marini, ma Martin prende il comando alla prima curva, esattamente come ieri. Stavolta però si inserisce nel duello al vertice anche Aleix Espargaro, 4° Bagnaia tallonato da Binder che gli passa avanti poco dopo, mossa di cui approfitta anche Alex Marquez, rispondendo anche al tentativo successivo del campione MotoGP. Che deve guardarsi pure da Marc Marquez, che poco dopo attacca e dà vita ad un bel duello col ducatista, mentre Binder passa in P2 e si piazza esattamente dietro a Martin, stavolta non in fuga.

Rischia Alex Marquez, quasi a contatto con Aleix Espargaro, che a sua volta aveva tentato il sorpasso su Marini senza successo. L’alfiere Gresini invece ha la meglio su entrambi e si installa in P3, con Martin e Binder nel mirino. Non finisce invece il momento nero di Oliveira, che riceve una bandiera nera con disco arancione: qualcosa non va sulla sua Aprilia, il portoghese si ritira poco dopo. A 17 giri dalla fine sono in 5 in fuga: Martin e Binder comandano su Alex Marquez e Marini, l’iridato MotoGP in carica è l’ultimo del quintetto. In questo modo conserverebbe un vantaggio di soli 4 punti sullo spagnolo di Pramac.

Martin, Binder, Bagnaia, chi vincerà?

I cinque diventeranno però quattro, Alex Marquez è protagonista di una sfortunata caduta quand’era solido 3°. Aveva tentato l’azzardo, come detto era l’unico con la media posteriore… Il podio ora è composto da Jorge Martin, Brad Binder e Francesco Bagnaia, con il sudafricano che a 7 giri inizia a sferrare i primi attacchi, senza successo ed anzi con svariati rischi. A cinque giri dalla fine ecco un nuovo deciso sorpasso, stavolta riesce ad impedire la risposta a Martin e passa al comando! Vediamo Maverick Vinales costretto al ritiro da un problema tecnico, mentre da questo momento si infiamma la battaglia a tre per il successo.

Bagnaia addirittura rischia tantissimo con una manovra per provare a passare entrambi, ma è un continuo botta e risposta, fino alla linea del traguardo. Solo lì Jorge Martin riesce ad imporsi ed a cogliere il successo! Secondo Brad Binder, ma passato sul verde alla curva 4 e quindi retrocesso in P3, con Francesco Bagnaia infine secondo. Marco Bezzecchi, a lungo in battaglia con Luca Marini, cerca di recuperare ma è troppo tardi, anche le sue speranze ora se ne vanno definitivamente. Aleix Espargaro appare più in difficoltà oggi, ma porta a casa un solido 5° posto davanti a Fabio Quartararo ed a Marc Marquez.

MotoGP, la classifica di gara

MotoGP generale

Foto: motogp.com