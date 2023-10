MotoGP Thailandia, Sprint: Martin imbattibile, Bagnaia chiude 7°

Anche la MotoGP Sprint in Thailandia ha un solo dominatore. Jorge Martin non sbaglia nulla e si impone nettamente in questo sabato al Buriram. Non può essere particolarmente soddisfatto Francesco Bagnaia, che tiene ancora un certo margine ma è solo 7° al traguardo… Tante belle battaglie però in questi 13 giri: Binder contro Marini, Marc Marquez ed Aleix Espargaro fino alla fine, le Ducati più indietro… Una gara piuttosto frizzante, vedremo se sarà lo stesso anche domani nella gara lunga. Ecco intanto com’è andata oggi.

MotoGP Sprint

Cielo parzialmente nuvoloso, temperatura di 33° C che lievitano a 48° C sull’asfalto, non manca anche il rischio che arrivi la pioggia. A livello di gomme tutti hanno la doppia media, l’unica eccezione è Miller che sceglie la dura posteriore. Si parte: Martin passa alla prima curva in prima posizione, seguono Marini, Binder ed Aleix Espargaro, pessimo scatto di Bagnaia che si ritrova ai margini della top 10. Nakagami cade ed abbandona la corsa dopo due giri, si infiamma invece la battaglia dal 4° posto in giù, in particolare tra i ragazzi Ducati. Senza dimenticare la zona podio e Binder attaccato a Marini con la chiara intenzione di prendersi il 2° posto, sperando anche di riprendere Martin in fuga. Ma l’alfiere Pramac non è battibile nemmeno stavolta e se ne va indisturbato, è un trionfo prezioso per le sue ambizioni mondiali!

In precedenza abbiamo registrato un finale prematuro per Augusto Fernandez (caduto) e per Di Giannantonio (KO per guaio meccanico, forse alla frizione), mentre a sorpresa Bagnaia, in battaglia nella prima parte di gara, non riesce poi a risalire, anzi Marco Bezzecchi gli resiste per 92 millesimi al traguardo. Il leader MotoGP porta a casa una 7^ posizione non proprio soddisfacente e perde così qualche punto nei confronti del rivale. Brad Binder ha la meglio su Luca Marini ed è 2°, Marc Marquez regola di forza un altrettanto agguerrito Aleix Espargaro, mentre Fabio Quartararo, dopo l’inizio frizzante, cede terreno e finisce fuori dai 10, senza quindi prendere punti. Gara da dimenticare per Maverick Vinales, già partita male e condizionata infine anche da un Long Lap per limiti di pista.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com