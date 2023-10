Superbike Jerez: Bautista dieci e lode, che Superpole!

Alvaro Bautista scatterà dalla migliore posizione sullo schieramento di gara 1 che gli può consegnare il secondo Mondiale Superbike consecutivo. Nei quindici minuti di qualifica è stato insuperabile: Jerez per il ducatista è come il giardino di casa, qui ha vinto otto volte e conta di rifarlo. Brindare insieme agli uomini Ducati dal gradino più alto possibile sarebbe l’epilogo ideale per un campionato dominato in lungo e in largo. Appuntamento oggi alle 14:00

Rea e Toprak presi in contropiede

In questa qualifica sono un pò mancati all’appello gli unici due che, a tratti, in questo ’23 hanno provato ad impensierire Alvarito. Jonathan Rea ha ritrovato la trazione perduta, ma dopo aver comandato la sessione alla fine si è ritrovato in quarta posizione. A strappargli la prima fila un ritrovato Dominique Aegerter, miglior pilota Yamaha, e lo scudiero Alex Lowes, con la Kawasaki gemella. Peggio ancora Toprak, che si è ancorato al settimo posto e quindi dovrà districarsi dalla terza fila. Bautista andrà in fuga verso la gloria? Difficile trovare punti deboli.

Il ritorno di Aegerter

Lo svizzero Dominique Aegerter non ha vinto a caso due volte il Mondiale Supersport. Al debutto in top class era andato molto forte, salvo calare nella fase estiva del campionato per problemi alle braccia, causa sindrome compartimentale. Adesso che è tornato in forma, sta tornando a far vedere sprazzi eccellenti: Jonathan Rea potrebbe avere uno scomodo riferimento in casa Yamaha, anche se in un box diverso, visto che Aegerter è in gestione al GRT. La formazione di Filippo Conti in Superpole ha portato molto in alto anche l’ex iridato Moto2, Remy Gardner: quinto tempo. Polveri bagnate sul giro secco invece per Rinaldi, Petrucci e Bassani, dispersi fra l’undicesima e la quindicesima casella. Servirà darci molto dentro per raddrizzare il week end.

Un esito scontato?

In gara 1 Alvaro Bautista può chiudere definitamente i giochi e festeggiare il secondo Mondiale Superbike di fila. Gli bastano appena due punti, cioè finire almeno quattordicesimo, sempre che Toprak Razgatlioglu vinca. Se il turco non arriva primo, il ducatista è campione anche in caso di ritiro. Quindi è un esito praticamente scontato per un campionato che Bautista ha dominato in lungo e in largo.

