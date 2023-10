Non è stato un Pecco Bagnaia brillante quello visto nella sprint race MotoGP in Thailandia. Una partenza problematica gli ha fatto perdere subito delle posizioni, poi ha faticato a effettuare sorpassi e ha chiuso solo al settimo posto, appena dietro Marco Bezzecchi. Il suo rivale principale Jorge Martin ha trionfato e ha ridotto a 18 punti il suo distacco nella classifica generale.

MotoGP Thailandia, la spiegazione di Bagnaia

Bagnaia ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP, spiegando cosa non gli abbia permesso di essere almeno sul podio oggi a Buriram: “La partenza in termini di numeri è stata buona, però non ho trovato la frizione nel posto in cui mi sarei aspettato. Ho staccato dopo rispetto al normale e ciò mi ha fatto perdere reattività. Ormai se non parti bene dopo è tosta. Alla prima curva mi sono trovato un po’ imbottigliato e ho cercato di essere nella posizione migliore, ma una volta che tutti quelli dall’esterno vengono a chiuderti è difficile. Ho avuto un problema più di reazione che di stacco. Poi ho perso molto nel primo giro con Zarco, ha fatto un sorpasso un po’ al limite e ho perso un po’ di tempo“.

Secondo il pilota ufficiale Ducati, Johann Zarco non ha gestito le cose al meglio: “Ho perso tanto tempo dopo due-tre giri perché Johann ha fatto una lotta all’ultimo sangue con Alex Marquez. Abbiamo perso una vita. Eravamo attaccati a quelli davanti e poi ci siamo trovati a 1″6. È stato un po’ inutile fare quella lotta lì, ma succede“.

Pecco fiducioso per domenica

Pecco oggi non ha ottenuto il risultato sperato, però si sente forte al Chang International Circuit: “Come succede sempre, gli altri sfruttano di più la gomma posteriore all’inizio e vanno un po’ in difficoltà alla fine. Io alla fine ho recuperato alla fine. Nella fase di mezzo della gara ero il più veloce, però non era abbastanza. Ma quando parti male e perdi tempo, è complicato. Comunque in questo weekend mi sto trovando bene, sto andando molto forte, riesco a spingere e sono veloce anche con le gomme molto usate. Mi sarei aspettato di più, però ho perso troppo tempo, in totale due secondini che non mi hanno permesso di lottare per il podio“.

Nelle prove non sembrava un po’ in difficoltà nel terzo settore, ma oggi ha fatto dei miglioramenti: “In gara mi vedevo forte nel T3, anche se lì è dove ho fatto più faticare finora. La differenza la fa come si usa la gomma posteriore in uscita, io cerco sempre di stare attento per avere un chiaro feeling su come cale durante la gara. Questo ci porta a perdere sempre un po’. Oggi ho perso tanto le secondo settore, nelle curve 4 e 5 Jorge è stato veramente forti. Stando dietro ho capito un po’ di cose per il T3 e mi sono trovato bene, vedremo domani. Con la gomma dura mi trovo meglio, sarà importante partire bene. Sul consumo gomme non sono preoccupato, siamo messi molto bene, ma servirà essere furbi e bravi nel togliersi da certe lotte in cui non dobbiamo finire“.

Infine, una battuta sulla frizione: “La frizione in carbonio può variare in base alla temperatura. Qui fa molto caldo e può essere che abbia uno stacco diverso. Nel warmup la partenza è stata normale, un minuto e mezzo dopo la frizione era più avanti. Secondo me è stato solo un caso“.

Foto: Ducati Corse