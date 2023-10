Supersport Jerez: Gara 1, Nicolò Bulega un marziano in Andalusia

Nicolò Bulega aveva chiuso i giochi nel round precedente, festeggiando in largo anticipo la conquista del Mondiale Supersport. Non avrebbe avuto affatto bisogno di sbattersi così, invece fin dal primo giro ha abbassato la testa sotto al cupolino, andando a caccia di prestazione, record e gloria. Ormai dominare gli viene naturale, e per gli attuali avversari è stata di nuovo notte fonda. Nella prima gara di Jerez il ducatista è scattato come un fulmine dalla pole position e in poche curve è scappato via, diventando sempre più invisibile per il resto del gruppo. I numeri parlano: 15 vittorie e 20 piazzamenti da podio in 23 corse finora disputate. Domenica può mettere la ciligiena sulla torta, e poi cominciare a pensare alla prossima sfida, nel box Superbike a fianco di Sua Maestà Alvaro Bautista.

Quanti incidenti!

Questa sfida che non ha riservato sorprese ma è stata caratterizzata da parecchi incidenti. Il primo in curva 1 ha visto coinvolto Emanuele Pusceddu, rimasto immobile per interminabili secondi soccorso dal personale medico. Ha subito un forte trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale a Jerez per ulteriori controlli. Poche curve dopo è volato a terra Yari Montella, che puntava al podio. Fra i debuttanti, è volato a terra anche Gabriele Giannini, dominatore del National Trophy con la BMW, qui lanciato nella mischia con la Kawasaki ZX-6R, un mezzo ben differente. E’ andata male anche alla MV Agusta che ha visto scivolare alla curva 6, quasi in contemporanea, Marcel Schrotter che era a caccia del podio e Bahattin Sofuoglu in rimonta dopo la partenza dalla pit lane.

Podio italiano

La Supersport continua a parlare italiano, perchè dietro Bulega hanno incrociato le spade Stefano Manzi e Federico Caricasulo, a lungo in bagarre per la seconda posizione. Ha avuto la meglio il romagnolo della Yamaha Ten Kate. Scorrendo la classifica, troviamo Raffaele De Rosa in settima posizione davanti a Lorenzo Dalla Porta. L’apprendistato dell’ex iridato Moto3 va avanti fra alti e bassi. La vera sfida per lui, a breve, sarà trovare un pacchetto valido per la prossima avventura.

