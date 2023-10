Marc Marquez non vede l’ora di salire sulla Ducati Desmosedici GP23 per poter finalmente lottare ad armi (quasi) pari con i migliori. Anche in Thailandia il feeling con la Honda RC213V è ben lontana dall’alchimia magica che l’ha portato a vincere sei titoli nella classe MotoGP. Nella giornata di ieri ha riguardato le immagini del GP di Thailandia 2019, quando si è conteso la vittoria con Fabio Quartararo, ma erano altri tempi. A Valencia, ed è ufficiale, potrà salire sulla Ducati per il primo test a Valencia, dove proverà a prendere le misure a quella che viene considerata la moto vincente per antonomasia.

Il commento di Emilio Alzamora

Dopo l’infortunio al braccio destro nel GP di Jerez 2020 e il trasferimento da Jerez a Madrid, la vita di Marc Marquez è cambiata tanto. Nella vita privata e in quella professionale. Poco più di un anno fa ha scelto di separarsi anche dal suo storico manager Emilio Alzamora, poi l’addio clamoroso alla Honda che nessuno si aspettava. Il pluricampione ha rinunciato a svariati milioni di euro pur di chiudere questa triste parentesi con la Honda, anche a costo di doversi accontentare di una squadra satellite.

L’ex manager conosce perfettamente il fenomeno di Cervera, insieme hanno vinto nove titoli iridati e condiviso momenti irripetibili. “Non tocca a me commentare, ma è vero che la motivazione di Marc, un pilota che ha ottenuto tanto ed è otto volte campione del mondo, è quella di continuare a lottare su tutte le piste per un titolo. Questa decisione di Marc è motivata da questo. Credo che il peggio della Honda sia passato e che le cose miglioreranno. Penso che non ci vorrà molto, ma è chiaro che anche la pazienza sta finendo e Marc probabilmente l’ha esaurita“, spiega Emilio Alzamora ad ‘AS’.

Dal canto suo l’ex pilota spagnolo, dopo aver concluso il suo lungo e proficuo rapporto professionale con i fratelli Marquez, culminato con dieci titoli mondiali, otto per Marc e due per Alex, si unisce a SeventyTwo Sports Group, una società di gestione di talenti, per la creazione di SeventyTwo Motorsports. L’obiettivo è scovare giovani piloti da lanciare nel Motomondiale, oltre a gestire i loro interessi a 360 gradi. Quando Marc Marquez l’ha saputo si è detto felice per il suo ex manager. “Gli auguro il meglio, sono sicuro che potrà fare un ottimo lavoro“.

