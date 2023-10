Moto2 Thailandia: Aldeguer che pole, Acosta 2° per il titolo

Sembrava ormai fatta per il leader Moto2, ma Fermin Aldeguer non ci sta e si prende la prima posizione in qualifica. Lo spagnolo conquista così la seconda pole stagionale e si cura di farlo scrivendo anche il nuovo record assoluto, mentre il precedente era stato solamente eguagliato da Pedro Acosta, ormai molto tranquillo. Domani scatterà dalla seconda casella e Arbolino sta faticando, tutto pronto per la festa mondiale? Niente male Albert Arenas 3°, doppia soddisfazione in qualifica per KTM Ajo. Ecco come sono andate le sessioni odierne al Chang International Circuit.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

Moto2 combinata

Non inizia benissimo la giornata di Arbolino, che dopo pochi minuti scivola alla curva 4, né quella di Casadei, a terra alla prima curva. Problemi invece per Vietti, costretto a fermarsi a bordo pista. Questo vuol dire che i ragazzi italiani sono bloccati al box per tutta la sessione, mentre gli altri migliorano, spingendoli fuori dalla top 14… A quattro minuti dalla fine ecco il guizzo di Acosta che eguaglia al millesimo il record assoluto della pista stampato nel 2019 da Alex Marquez, ma sarà un finale frenetico. Vietti rientra e si prende la top 10, lotta col tempo invece per Arbolino, che proprio allo scadere riesce a realizzare il suo unico giro lanciato. Ma non basta per risalire, rimane 22° e dovrà disputare la Q1.

Moto2 qualifiche

Si comincia dal primo turno, c’è anche Arbolino dopo i problemi nell’ultima sessione di prove libere, ma non è l’unico nome da osservare. C’è tanto “traffico”, ma alla fine Filip Salac, l’italiano di Marc VDS, il compagno di box Sam Lowes ed anche il rookie Izan Guevara, che per la prima volta accede alla Q2 in Moto2. A sorpresa rimangono fuori, su tutti, il vice-campione Moto2 2022 Ai Ogura e Manuel Gonzalez!

Non inizia al meglio il turno per Salac, appena arrivato dalla Q1 ma subito KO per scivolata alla curva 5. Si fa vedere in alto Ramirez, in evidenza anche Chantra ed i ragazzi Speed Up, ecco però arrivare Pedro Acosta a caccia della pole position. Sembra fatta, ma qualcuno non è d’accordo: Fermin Aldeguer si scatena e polverizza il record assoluto, prendendosi la pole e lasciando il leader Moto2 in 2^ posizione. Poco male, visto che il diretto rivale è solo 8°… Sembra ormai tutto pronto per chiudere i conti.

Foto: Team SpeedUp