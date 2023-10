Fra poche ore Alvaro Bautista potrebbe festeggiare il secondo titolo Mondiale Superbike di fila. Il condizionale è pura accademia, visto che gli serviranno solo due punti (un quattordicesimo posto) nel caso l’unico inseguitoe Toprak Razgtalioglu riesca ad acciuffare gara 1. Intanto il formidabile ducatista si scalda realizzando il miglior tempo in 1’39″638 in coda alla terza e ultima sessione di prove ufficiali. Jerez è casa sua, qui ha già totalizzato otto trionfi in Superbike, tutti con la Panigale. L’obiettivo è chiaro: festeggiare l’iride dal gradino più alto del podio, e come sennò? Il fresco mattutino ha dato un responso abbastanza sorprendente: dietro Bautista sono saliti Dominique Aegerter con la Yamaha GRT e la BMR di Scott Redding.

