Superbike Jerez: Bautista party, ecco quando vedere lo show in TV

La Superbike chiude il cammino 2023 sul tracciato andaluso di Jerez. Il programma comprende soltanto la top class e l’ultimo round del Mondiale Superbike, già assegnato in anticipo a Nicolò Bulega (Piloti) e Ducati (Costruttori). In Superbike la Ducati ha già festeggiato la corona per Marche, mentre nella classifica piloti i giochi praticamente sono fatti, manca solo l’aritmetico verdetto. Alvaro Bautista infatti si presenta con 60 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, su 62 disponibili nelle tre sfide spagnole. Per festeggiare il secondo titolo iridato consecutivo quindi gli basterebbe un quattordicesimo posto in gara1, sempre che Toprak vinca.

Attesa per l’antipasto 2024

Il round di Jerez ha sostituito in corsa l’Argentina, che è stata annullata per difficoltà economiche degli organizzatori locali. Si tratta quindi della quarta tappa in terra iberica per la Superbike, che in precedenza ha toccato Barcellona, Aragon e Portimao. Oltre agli ultimi scampoli di Mondiale, Jerez la prossima settimana ospiterà anche i primi test in previsione del Mondiale ’24. Martedi 31 ottobre e mercoledi 1 novembre vedremo debuttare Jonathan Rea sulla Yamaha e molti altri nuovi abbinamenti. Ci sarà anche il debutto assoluto di Andrea Iannone sulla Ducati Go Eleven, primi giri dell’ex MotoGP su una Superbike in coda ai quattro anni di squalifica per doping.

Polemiche sul calendario ’24

L’annuncio del calendario 2024, con solo dodici round ed un’unica tappa extra europea a Phillip Island (Australia) ha scatenato polemiche nel paddock, per vari motivi. Intanto è nel mirino la contrazione degli orizzonti commerciali della serie, che sarà quasi interamente confinata nel vecchio continente. Inoltre si discute sulle due novità introdotte: Balaton Ring, in Ungheria, e Cremona. Il primo è un circuito ancora in costruzione, il secondo non ha mai ospitato eventi di livello Mondiale, e neanche il campionato italiano. Ma gli organizzatori assicurano che tutto sarà all’altezza.

Superbike Jerez 2023: orari diretta tv e streaming

Il round Superbike di Jerez sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP e Sky Sport Arena, con il canale in chiaro TV8 che trasmetterà live solo Gara 1 e Gara 2. A disposizione anche i servizi streaming Sky Go e NOW, così come il sito ufficiale TV8.it. Di seguito la programmazione con gli orari dell’evento in Spagna.

Venerdì 27 ottobre

Venerdi 27 ottobre 202309:30-10:15 WorldSSP – Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK – Prove 1 (SkySport Arena)

13:00-13:45 WorldSSP – Prove 2

14:00-14:45 WorldSBK – Prove 2 (SkySport MotoGP

Sabato 28 ottobre 2023

09:00-09:30 WorldSBK – Prove 3

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (SkySport Arena)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (SkySport Arena)

12:30 WorldSSP – Gara 1 (SkySport Arena)

14:00- WorldSBK – Gara 1 (SkySport MotoGP e TV8

Domenica 29 ottobre 2023

09:00-09:15 WorldSBK – Warm Up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm Up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (SkySport Arena e TV8 differita 13:30)

12:30 WorldSSP -Gara 2 (SkySport MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (SkySport MotoGP e TV8)