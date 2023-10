Superbike, ufficiale il calendario 2024: ci sono Cremona e Ungheria

Alla vigilia dell’inizio dell’ultimo round di questa stagione è stato annunciato il calendario del Mondiale Superbike 2024. Confermato che ci saranno ancora dodici appuntamenti, dei quali solamente uno fuori dall’Europa. Si parte nel weekend del 23-25 febbraio in Australia, a Phillip Island, poi ci saranno solo tappe europee. Prima di gareggiare, lì sono previste due giornate (19-20 febbraio) di test ufficiali.

Mondiale Superbike 2024, l’Italia mantiene due round

L’Italia ospiterà due eventi: il primo è a Misano Adriatico (14-16 giugno), mentre il secondo è rappresentato dalla novità Cremona (20-23 settembre). Il circuito lombardo sostituisce Imola, che non è stata confermata dopo il ritorno avvenuto nel 2023. Sarà molto interessante vedere i piloti SBK in azione al Cremona Circuit, che sarà al debutto nel campionato mondiale delle derivate di serie.

Un’altra novità è la tappa in Ungheria, al Balaton Park Circuit (23-25 agosto), soggetta all’omologazione del circuito (stesso discorso per Cremona). Come sta avvenendo quest’anno, anche nel prossimo la stagione si concluderà a Jerez. L’ultimo round è programmato per il weekend 11-13 ottobre. Sono tre i round in Spagna, considerando anche quelli a Montmelò e Aragon.

SUPERBIKE 2024, IL CALENDARIO COMPLETO

Phillip Island, Australia: 23-25 febbraio Montmelò, Spagna: 22-24 marzo Assen, Paesi Bassi: 19-21 aprile Misano Adriatico, Italia: 14-16 giugno Donington Park, Inghilterra: 12-14 luglio Most, Repubblica Ceca: 19-21 luglio. Portimao, Portogallo: 9-11 agosto Balaton Park, Ungheria: 23-25 agosto. Magny-Cours, Francia: 6-8 settembre Cremona, Italia: 20-22 settembre Aragon, Spagna: 27-29 settebre Jerez, Spagna: 11-13 ottobre.

Foto: WorldSBK