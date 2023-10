Superbike, Honda con Lecuona e Vierge fino al 2025: c’è l’annuncio

L’annuncio era nell’aria ed è arrivato poco fa: il team HRC ha confermato Xavi Vierge e Iker Lecuona anche per i prossimi due campionati Superbike. Entrambi hanno firmato degli accordi biennali, prolungando quelli in scadenza alla fine del 2023. Massima fiducia negli attuali piloti da parte di Honda, convinta che possano essere quelli giusti per portare avanti un progetto che finora non ha dato i risultati sperati.

Superbike, la gioia di Lecuona e Vierge

Lecuona, che ha visto svanire la possibilità di tornare in MotoGP, è contento di proseguire questo percorso nel WorldSBK: “È positivo avere tutto chiaro dal punto di vista contrattuale perché dobbiamo concentrarci sul lavoro che ci aspetta. Voglio lottare davanti e avere successo, qualcosa per cui HRC ha sempre lottato in campo corse, ma dobbiamo lavorare duro per raggiungere quel livello, quindi subito dopo l’ultimo round del campionato 2023 dedicheremo tutta la nostra attenzione ai test per preparare la nuova stagione, puntando a fare un passo avanti consistente in termini di prestazioni e risultati“.

Anche Vierge è soddisfatto della firma fino al 2025: “Sono felice di aver rinnovato il mio contratto con il Team HRC per altri due anni. È il sogno di ogni pilota far parte di un team ufficiale HRC e le mie sensazioni non hanno fatto che crescere rispetto ai miei primi giorni con la squadra. È fonte di motivazione per continuare insieme, perché credo nel progetto, in me stesso e nel mio team. Insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo, ovvero provare a lottare per il campionato il prima possibile. E quindi continueremo a lavorare il più duramente possibile per arrivarci“.

Nell’attuale classifica Superbike c’è Xavi davanti con 140 punti all’ottavo posto, mentre Iker è dodicesimo con 136. Nell’ultimo round a Jerez i due si giocano la possibilità di essere il migliore pilota HRC del Mondiale 2023, una magra consolazione.

Foto: Honda Racing