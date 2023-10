Endurance FIM EWC: il calendario 2024, alcuni cambiamenti

Un Mondiale Endurance FIM EWC che resta ancorato ai suoi leggendari quattro eventi (Le Mans, Spa-Francorchamps, Suzuka e Bol d’Or), ma che si rinnova per l’anno venturo. In perfetta concomitanza (tutt’altro che casuale…) con la pubblicazione del calendario 2024 del World Superbike, anche il Mondiale delle competizioni motociclistiche di durata ha svelato date e appuntamenti della prossima stagione. Restano quattro, posticipando di un ulteriore anno una quinta tappa extra-europea, ma offrendo diverse novità.

A SPA DA 24 A 8 ORE ENDURANCE

Se non cambia il round d’apertura (24 ore di Le Mans il 20-21 aprile) e di chiusura (la 24 ore del Bol d’Or a Le Castellet), la novità più significativa è la durata della prova di Spa-Francorchamps. Si passerà da una 24 ad una 8 ore, scelta ufficialmente voluta per un weekend meno dispendioso per squadre, piloti e spettatori, oltre che per risolvere alcune problematiche (illuminazione, presenza dei commissari) riscontrate nel precedente biennio.

ALLA 8 ORE DI SUZUKA ANCHE LA SUPERSTOCK

Altra grande novità riguarda la 8 ore di Suzuka. Concomitante sì con il Mondiale Superbike a Most, ma nella data del 21 luglio non più con il Motomondiale. Inoltre, da quest’anno, sarà valevole anche per la Coppa del Mondo Superstock, favorendo così la presenza di più squadre abitualmente impegnate nei soli eventi europei.

COME CAMBIA LA FIM ENDURANCE WORLD CUP

A questo proposito, per l’assegnazione della FIM Endurance World Cup di classe Superstock verranno conteggiati i migliori 3 risultati ottenuti da ciascuna squadra nei 4 eventi previsti dal calendario. Giocoforza i top team dovranno pertanto affrontare anche la trasferta di Suzuka…

IL CALENDARIO 2024 DEL FIM EWC

20-21 aprile: 24 ore di Le Mans

8 giugno: 8 ore di Spa-Francorchamps

21 luglio: 8 ore di Suzuka

14-15 settembre: 24 ore del Bol d’Or