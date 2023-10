MotoGP, Marc Marquez si confessa: “Mi sono tolto un peso”

ueL’otto volte campione del mondo ha annunciato dopo il GP del Giappone che lascerà la Honda, dopo undici anni insieme e sei titoli MotoGP. Farà a meno di un anno di contratto plurimilionario, ha preferito pagare le sanzioni previste per l’addio anticipato, pur di chiudere la parentesi con la RC213V e tentare il rilancio con una Ducati. Poco conta se entra a far parte di un team satellite, la priorità è ritornare a divertirsi e vincere. In attesa di conoscere il suo destino per la stagione 2025.

Il difficile ‘addio’ alla Honda

Non è stato facile chiudere i ponti con la Honda, dopo una lunga e vincente partnership, dopo aver scritto pagine di storia del Motomondiale. “Mi sono tolto un peso dalle spalle. Quando devi prendere una decisione importante, finché non fai il passo hai dei dubbi – racconta Marc Marquez ad ‘Autosport’ -. Anche dopo averlo fatto, continuo a farmi delle domande. Queste domande troveranno risposta solo quando salirò sulla Ducati per la prima volta“. Ha rinunciato ad un ingaggio senza precedenti per un pilota MotoGP per dare precedenza all’aspetto sportivo. In fondo la Honda si aspettava una decisione simile, dopo gli ultimi quattro deludenti anni. “Sapevano che c’era questa possibilità…“.

Marquez saluta i suoi uomini

Una decisione non facile, di mente più che di cuore. Marc Marquez ha dovuto voltare le spalle al marchio che gli ha permesso di debuttare in classe regina ed affermarsi come uno dei più grandi campioni della storia. lascia anche il suo staff tecnico, compreso il capotecnico Santi Hernandez, e porterà con sé solo il meccanico Javi Ortiz. Tutto pur di avere tra le mani la moto più competitiva del momento, la Ducati Desmosedici GP, sebbene con le specifiche di un anno prima. Non è da escludere che si ricongiungerà ai suoi fidati collaboratori nel 2025… “Il tempo dirà cosa succede, non sono stati solo un gruppo di lavoro, sono amici. Magari non saremo nello stesso box, ma possiamo andare a cena insieme. Spero che potremo ritrovarci di nuovo insieme in futuro, non nego che mi farebbe molto piacere. Ma non dipende solo dalla mia volontà, dipende dalla mia velocità e dalle opzioni che mi si presentano“.

In Ducati per cercare la svolta

Marc Marquez sta vivendo un momento molto felice nella vita privata, dopo il fidanzamento con Gemma Pinto, arrivato in seguito ad un brutto periodo costellato di cadute e infortuni. Una parentesi che ha sicuramente influenzato questa sua svolta professionale, insieme ad una moto che non ha sentito più sua. Nella sola stagione 2023 ha già collezionato 25 cadute, nonostante abbia saltato tre GP e si sia ritirato da altre due domeniche di Gran Premio. Il punto più basso è arrivato al suo amato Sachsenring, quando è caduto cinque volte in un fine settimana e ha deciso di ritirarsi dal GP di Germania.

Ha dovuto cambiare approccio alle gare e fare tesoro dei suoi limiti per evitare rischi inutili. Tra un mese salirà sulla Ducati GP23 e proverà a spingere un’altra volta. “L’anno prossimo mi limiterò a fare il pilota MotoGP e a guidare più veloce che posso, che è quello che so fare, dopodiché ovviamente cercherò di far diventare quella Ducati di mio gradimento con gli strumenti che ho a disposizione. E penso che in questo Gresini mi aiuterà molto“. Comunque vada non ha nessuna intenzione di pensare al ritiro: “Faccio questo cambiamento per tornare a divertirmi. Se non ci riuscirò capirò molte cose e accetterò che il mio ruolo è cambiato. Ma non mi passa per la testa di andare in pensione“.