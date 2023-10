MotoGP, Bagnaia all’attacco: “Spingerò, i 27 punti non mi rilassano”

Francesco Bagnaia è arrivato a Buriram con 27 punti di vantaggio su Jorge Martin e il desiderio di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica. Al Chang International Circuit si disputa il quartultimo gran premio (QUI tutti gli orari) di questo campionato MotoGP e quindi è una fase decisiva. Non si può più sbagliare.

MotoGP Thailandia, Bagnaia fiducioso a Buriram

Bagnaia sa che è arrivato un momento clou della stagione: “Sono felice di essere qui, perché è uno dei circuiti in cui sono sempre riuscito a essere forte. Dal Giappone all’Australia non sono riuscito ad essere velocissimo sul giro singolo, ho avuto un po’ di difficoltà. Ora sono su una pista che mi piace molto, con tante staccate e tante curve veloci. L’anno scorso sono stato competitivo“.

C’è qualcosa che lo preoccupa in questo finale di campionato oppure è molto tranquillo? Pecco ha risposto così: “Vedremo, i prossimi tracciati sono positivi per me, ma vanno bene anche per le altre Ducati. Jorge qui è stato estremamente competitivo e anche in Malesia. Dovremo capire se possiamo avere qualche vantaggio in termini di feeling con la moto. Sicuramente la pista qui mi dovrebbe aiutare rispetto a Phillip Island, però è difficile fare previsioni. La prima cosa sarà non passare per il Q1 delle Qualifiche“.

Pecco spera di vincere il titolo prima di Valencia

Pecco ha spiegato qual è il suo approccio: “Devo spingere, ci sono 37 punti in palio in ogni weekend e non si può smettere di pensare al campionato. Voglio continuare a spingere come ho fatto finora, in ogni weekend per cercare di fare delle buone gare. Non è il momento di calmarsi per il campionato. Vedremo dopo il Qatar come sarà la situazione. È possibile che si arrivi a Valencia. Ho perso tanti punti facendo degli errori e ho avuto anche un po’ di sfortuna, i 27 punti su Jorge non sono sufficienti per starsene calmi e rilassati. Mi andrebbe bene poter chiudere tutto prima di Valencia“.

In conferenza stampa gli viene chiesto un confronto col 2022: “Mi sento più forte dello scorso anno. La velocità è importante e siamo in una condizione migliore rispetto al 2022, quando cercavo di recuperare punti di volta in volta. Qui abbiamo fatto una gara incredibile, recuperando 16 punti su Quartararo. Penso che ora siamo più forti, mi sento benissimo sulla moto e con la squadra. Nelle ultime due gare abbiamo recuperato fiducia e ad essere veloci, quindi penso che sono messo meglio rispetto alla passata stagione“.

Bagnaia e il rapporto con Martin

Il pilota ufficiale Ducati è ottimista per le gare in arrivo, però sa che non sarà semplice imporsi: “Ducati non ha mai vinto qui, però credo che questo tracciato e anche quello della Malesia vadano bene per la nostra moto. Le gomme saranno diverse, qui abbiamo spalle un po’ più dure e a Sepang quelle standard. Là penso che potremmo fare maggiormente la differenza. In Qatar sarà difficile come sempre, di solito c’è una gara di gruppo. Comunque penso che possiamo avere un piccolo vantaggio“.

Infine una battuta sul suo rapporto con Martin, rivale con il quale non ha avuto contrasti finora: “Per me è importante separare il rapporto in pista e quello fuori. Bisogna essere sempre rispettosi e non pensare che stai lottando contro un amico o qualcuno che ti è caro. Se ti devo superare, ti supero. Ovviamente è importante mantenere dei buoni rapporti, siamo maturi a sufficienza per capirlo“.

Foto: Ducati Corse