Cremona Circuit “Vogliamo il Mondiale Superbike entro cinque anni”

Il Cremona Circuit sta conquistando un ruolo di primaria importanza a livello italiano ed internazionale. L’impianto è ancora giovane ma dal 2015 ad oggi è cresciuto a livelli esponenziali. La pista principale è lunga 3.702 metri, è molto tecnica con un rettilineo di quasi un chilometro, 13 curve di cui 6 a destra e 7 a sinistra. L’anno scorso oltre 20mila motociclisti hanno girato al Cremona Circuit, tra cui molti stranieri. Nel 2023 l’impianto ospiterà diversi eventi a livello nazionale ma l’obbiettivo è alzare l’asticella.

“Il nostro impianto è quello che fa girare più moto in Europa – spiega a Corsedimoto Alessandro Canevarolo, Amministratore Unico del Cremona Circuit ed autentico appassionato – La struttura è ampia, abbiamo anche il kartodromo, il ristorante e tutti vari servizi. Il settanta per cento del nostro fatturato deriva comunque dalle moto che girano dai primi di marzo a fine ottobre, tutte le settimane per cinque giorni su sette”.

Quali sono i vostri traguardi?

“Quest’anno avremo il CIV Storico, la Coppa Italia con tutti i trofei, la Dunlop Cup, due appuntamenti del Motoestate e le vare competizioni nazionali. Per il futuro puntiamo in alto. L’obbiettivo è avere il Mondiale Superbike entro cinque anni. Ci stimo lavorando”.

Cosa manca?

“Abbiamo già fatto degli importanti lavori di ampliamento. Il circuito ha 26 box, palazzine, terrazze panoramiche, un edificio commerciale e didattico, il centro medico, la sala stampa, il bar-ristorante ed i vari servizi. Quello che manca sono le strutture in grado di ospitare il grande pubblico del Mondiale Superbike. Essenzialmente dobbiamo incrementare la capienza per gli spettatori e creare quindi le condizioni per poter riuscire ad avere il WSBK, seguendo ovviamente le varie trafile”.

Cremona Circuit

Il Cremona Circuit viene già utilizzato da piloti e team per i test?

“Sono venuti a girare vari piloti importanti. Abbiamo avuto Aprilia MotoGP, la Ducati Superbike ed altri. Il fatto che abbiamo un rettilineo di circa un chilometro gioca a nostro favore i test legati alla potenza. In più ci aiuta il clima dato che qui si gira in moto per 8 mesi all’anno e la posizione geografica, comoda anche per tanti stranieri”.