Motoestate, quanti cambi nel 2023: ecco la nuova Twins Cup

Svelate le bozze di regolamento al MES 2023. Grande novità della prossima stagione sarà la Twins Cup per la quale verranno predisposte due classifiche: Open e Junior. Per tutte le altre categorie, non ci saranno cambiamenti degni di nota, dando così continuità a quanto attuato nelle scorse edizioni. La 125 SP rimane suddivisa in SP e Open, senza variazioni rispetto al passato. Stesso discorso per la 300SS, la Supermono, la Race Attack 600 e 1000 e le 600 Open & Stock. La classe regina, la 1000 Sound Of Thunder V2 e V4 manterrà il regolamento Super-Open e separa le classifiche, qualora ci siano almeno 5 piloti in ognuna categoria. Vediamo invece le altre novità.

Twins Cup

Una nuova categoria che porta in pista moto 2 cilindri con cilindrata massima 744 4 valvole, oppure fino a 800 cc a 2 valvole. La Twins Cup sarà un po’ la classe del futuro, visto il suo imminente debutto nel Mondiale Superbike nel 2024. A tal fine sono state predisposte due classifiche per venire incontro alle esigenze dei piloti e delle moto che utilizzano.

Twin Open

Potranno partecipare tutte le moto, sia artigianali che di produzione senza limiti di preparazione. Spazio quindi a mezzi speciali oppure SV, Kawasaki, Paton, Suzuki, e alle nuove Aprilia RS 660 e Yamaha R7, oltre a nuovi marchi che potrebbero entrare sul mercato a breve. La preparazione sarà libera, visto che in molti stanno provando kit in vista del futuro, per farsi trovare pronti al 2024. Ciò non riguarda solo Aprilia ma anche Yamaha, i cui kit di potenziamento sono stati già prodotti in USA. In Italia ed in Europa diversi preparatori li stanno approntando.

Twin Junior

Questa classifica premierà invece le Yamaha R7 con preparazione trofeo mono-marca e le Guzzi V7 sempre in configurazione Trofeo. In questa categoria della Twins Cup vedrà al via anche le Aprilia, ma i piloti dovranno acquistare una mappa dall’organizzazione per depotenziare il mezzo e portarlo di conseguenza al livello delle concorrenti. Le bozze dei regolamenti tecnici e sportivi di tutte le classi al via sono disponibili per il download all’interno della sezione “Categorie” presente all’interno del sito.

Prove libere 2023

Sono già disponibili anche le giornate di prove libere moto 2023, aperte a tutti, che l’organizzazione del MES mette a disposizione di piloti e appassionati per preparare al meglio i round di campionato e divertirsi in pista. È possibile riservare il proprio posto in pista sulla piattaforma partner www.proveliberemoto.it.

Il calendario 2023

Round 1: 22-23 aprile Varano de Melegari

Round 2: 27-28 maggio Cremona Circuit

Round 3: 1-2 luglio Magione, autodromo dell’umbria

Round 4: 5-6 agosto Varano de Melegari

Round 5: 23-24 settembre Cremona Circuit

Le iscrizioni alla prossima stagione sono già aperte. Per maggiori informazioni [email protected] / www.trofeimoto.it