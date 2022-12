Motoestate 2023: 1000 e 600 Open più internazionali, ecco cosa cambia

Non sono finite le novità in programma per la prossima stagione dei Trofei Motoestate. Abbiamo parlato ad esempio della Moto4, ma ci sono cambiamenti anche per la 1000 Open e la 600 Open. Diventeranno più internazionali, a partire dal cambio di denominazione per entrambe le categorie. La prima si chiamerà 1000 Sound of Thunder e dal 2023 raggrupperà moto 2 e 4 cilindri, con classifiche e premiazioni separate. La seconda avrà un cambio simile, visto che il suo nome diventerà 600 Sound of Thunder. Non finisce qui, ecco qualche altro dettaglio.

1000 Open, le novità

Dopo l’introduzione della Twins Cup, categoria dedicata alle twins-middle-class, anche la classe regina del Motoestate si allinea alle tendenze europee. La prima novità riguarderà appunto il cambio di denominazione: 1000 Sound of Thunder. La scelta è dettata dalla volontà di essere riconoscibile come una top-class anche al di fuori dei confini nazionali. Un’altra modifica riguarderà le moto al via. Come d’abitudine, la categoria raggrupperà le maxi-moto da 3 e 4 cilindri, a cui si andranno ad aggiungere le bicilindriche che godranno di una speciale classifica dedicata. Nella V2 potranno correre moto due cilindri artigianali o derivate di serie con cilindrata da 1000 a 1400 cc. Nella V4 vedremo invece al via moto di produzione, con regolamento Super-Open e cilindrata da 1000 a 1300 cc. Nessun cambiamento in programma nella 1000 Stock che conserverà il mono-gomma Dunlop. I partecipanti potranno scegliere tra le KR Slick e le D213.

Si cambia anche in 600 Open

Come detto, anche per la 600 Open ci saranno cambiamenti, sulle orme della sorella maggiore. A partire dal 2023 prenderà la denominazione di 600 Sound of Thunder. Nessun cambiamento però per ciò che riguarda la sostanza della categoria. Il mercato delle Supersport middle-class è in fermento, sia in Italia che all’estero. Dalla scorsa stagione anche nei Trofei MES è entrata in classifica la Big SuperSport. La rivedremo al via anche nel 2023, ma con una denominazione differente: Next Gen SS, seguendo così le denominazioni internazionali. Chi vorrà correre all’interno della 600 Stock, lo potrà fare solo con moto quattro cilindri derivate di serie e con mono-gomma Dunlop, con scelta del pneumatico a discrezione del pilota.

Race Attack

Dalla prossima stagione, le classi regine ospiteranno anche i vincitori delle Race Attack 600 e 1000 2022, così come indicato nel regolamento sportivo. La scelta è dettata dalla volontà di mantenere la Race Attack una categoria entry level ed equilibrata e proporre ai piloti partecipanti un percorso di crescita formativo. Per rispondere a tutte le domande dei piloti interessati, martedì 20 dicembre alle ore 21.00 gli organizzatori del campionato saranno live sulla pagina Facebook del Motoestate (@MotoEstate), oltre a presentare le categorie promozionali Moto4 e Race Attack.

Il calendario MES Motoestate 2023

Round 1: 22-23 aprile Varano de Melegari

Round 2: 27-28 maggio Cremona Circuit

Round 3: 1-2 luglio Magione, autodromo dell’umbria

Round 4: 5-6 agosto Varano de Melegari

Round 5: 23-24 settembre Cremona Circuit

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon