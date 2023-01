Royal Enfield “Launch Party HNTR 350” con test ride nelle concessionarie

La nuova HNTR350, prima novità Royal Enfield dell’anno, è già in concessionaria. Il “Launch party” dedicato proprio alla HNTR 350 ti aspetta sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 9,00 direttamente in tutte le concessionarie Royal Enfield. Durante il Launch Party sarà possibile toccare con mano la nuova HNTR 350 per percepirne la cura nei dettagli e l’incredibile raffinatezza. Sarà anche possibile effettuare un test ride al fine di apprezzarne la semplicità di guida, la maneggevolezza, la seduta comoda…tutti elementi che sapranno mettere a proprio agio ogni pilota.

La nuova HNTR 350 ti aspetta in concessionaria sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 9,00. Sarà l’occasione per iun piacevole e festoso incontro in una location accogliente, per invitarvi a scoprire tutte le opportunità di puro motociclismo che il mondo Royal Enfield può offrire. Qui l’elenco delle concessionarie Royal Enfield.

Com’è fatta la HNTR 350

L’ergonomia di guida della HNTR 350, l’angolo di inclinazione della forcella rivisto e il baricentro basso sono pensati per sfrecciare lungo le strade più belle del pianeta. Inoltre, la risposta intuitiva dell’acceleratore garantisce un’agilità senza precedenti a ogni minimo movimento del polso.

Con un passo corto e la geometria stretta, il robusto telaio della HNTR 350 vanta un set di cerchi da 17” per una migliore maneggevolezza.

Il motore

La risposta intuitiva dell’acceleratore garantisce un’agilità senza precedenti a ogni minimo movimento del polso. Al cuore della HNTR 350 batte un motore a iniezione della serie J da 350 cc a corsa lunga, che regala una guida più fluida, regimi più elevati e coppia. Abbinato a un solido telaio a culla e a sospensioni pneumatiche, la HNTR 350 eroga la giusta quantità di potenza.