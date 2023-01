Ducati, presentazione team MotoGP e Superbike: data e orario ufficiali

Il 2022 è stato un anno storico per la Ducati, che ha vinto tutto quello che poteva vincere tra MotoGP e Superbike. Non le era mai riuscito prima e si è goduta il grande successo ottenuto, però c’è anche voglia di ripetersi. La pancia non è piena, c’è fame di ulteriori vittorie.

La casa di Borgo Panigale sta preparando la presentazione delle proprie squadre ufficiali MotoGP e SBK per la stagione 2023. L’evento “Campioni in pista” si svolgerà a Madonna di Campiglio (Trentino Alto-Adige) nella giornata di lunedì 23 gennaio a partire dalle ore 10:30. I tifosi potranno seguire tutto in diretta streaming sui siti ducati.com e arubaracing.it, oltre che sui canali social ducatisti.

MotoGP e Superbike: Bautista e Bagnaia cercano il bis con Ducati

Bagnaia ha conquistato il suo primo titolo in MotoGP e sicuramente ciò lo ha reso più consapevole della sua forza in vista del 2023. È più pronto e maturo per affrontare un altro campionato di alto livello. Ci saranno tanti avversari da temere, a partire da quello nel box: il nuovo compagno di squadra Enea Bastianini. Ovviamente, è normale attendersi grandi cose pure da piloti come Fabio Quartararo e Marc Marquez. E attenzione alle sorprese eventuali. Lo scorso anno a stupire è stato Aleix Espargarò con l’Aprilia. Potrebbe ripetersi o essere rimpiazzato da un’altra sorpresa.

In Superbike è facile pronosticare che Bautista se la dovrà vedere nuovamente con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il titanico trio ha già dato spettacolo nel 2022 ed è pronto a emozionare ancora i tifosi. Bello ammirare tre piloti diversi con tre moto diverse (Ducati, Yamaha e Kawasaki) che si giocano la vittoria in ogni weekend. Anche nelle derivate di serie sarà interessante vedere se ci sarà qualche altro pilota a inserirsi nella lotta con i primi tre. Uno che ci spera molto è sicuramente Scott Redding, ex ducatista che nel 2023 disporrà di una BMW M 1000 RR migliorata rispetto alla passata stagione.

Intanto godiamoci la presentazione dei team Lenovo Ducati e Aruba Racing Ducati (impegnato anche in Supersport con Nicolò Bulega) in programma per il 23 gennaio. Gli uomini in rosso saranno carichissimi per la nuova annata sportiva e determinati a portare a casa altri trofei prestigiosi.

Foto: Ducati