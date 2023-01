Superbike, Redding festeggia i 30 anni: per il futuro tante speranze

Quello di oggi è un giorno speciale per Scott Redding, che compie 30 anni e li festeggia per la prima volta come marito della sua storica compagna Jacey Hayden. Nonostante la ricorrenza, non ha voluto limitarsi a celebrare il suo compleanno. Infatti, come si evince dal suo profilo ufficiale Instagram, ha scelto di allenarsi con una delle sue biciclette da corsa.

Il pilota della BMW si sta preparando in vista di un Mondiale Superbike 2023 nel quale vuole togliersi delle belle soddisfazioni assieme alla BMW. I tre podi e gli altri cinque piazzamenti in top 5 del 2022 non possono soddisfarlo, così come l’ottavo posto nella classifica finale del campionato. Vuole essere costantemente nelle prime posizioni e vincere gare.

Redding si aspetta una svolta dalla BMW

Redding nella passata stagione ha dovuto adattarsi a una moto molto diversa dalla Ducati Panigale V4 R a cui si era abituato precedentemente. Il cambiamento è stato grande e non sono mancate le difficoltà. Con un anno di esperienza alle spalle assieme al team BMW Motorrad WorldSBK, sicuramente ha la possibilità di essere maggiormente preparato nel 2023.

Inoltre, avrà a disposizione una nuova versione della M 1000 RR. Ci sono novità importanti, soprattutto di aerodinamica, che possono aiutarlo ad essere più competitivo. Il pilota britannico, così come gli altri colleghi di marca, si aspettano tanto da questa nuova moto. Sarà fondamentale intraprendere la giusta strada nello sviluppo fin dal primo test del 2023 in programma a Jerez (25-26 gennaio).

Scott attende il limite di peso moto-pilota

Redding anche nel nuovo anno non potrà contare sul tanto desiderato limite di peso moto-pilota. Ha fatto pressione affinché venisse introdotto immediatamente, ma dovrà attendere il 2024. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, però Dorna Sports e FIM dovrebbero aver ormai deciso di varare questa svolta per la classe Superbike.

La sua idea sul discorso del peso è chiara e alimentare ulteriori polemiche non serve, dovrà invece concentrarsi sul dare il massimo nella condizione in cui si ritroverà. Scott sicuramente spera di avere tra le mani una BMW M 1000 RR così competitiva da permettergli di giocarsela con il titanico trio Bautista-Razgatlioglu-Rea. Sarebbe bello vedere anche lui nella lotta per podi e vittorie.

