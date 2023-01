MotoGP, Marc Marquez a tutta forza: o si vince o si cambia

Marc Marquez ha iniziato ad intensificare gli allenamenti in vista della prossima stagione MotoGP. La sua preparazione fisica e atletica non ha mai avuto fine, nella pausa invernale non si è concesso nessuna vacanza particolare, l’obiettivo chiaro e dichiarato è solo uno: arrivare a quota nove titoli. Dalle foto postate sui social emergono chiaramente le intenzioni e al suo fianco c’è sempre l’inseparabile fratello Alex.

La ripresa fisica di Marc Marquez

Durante la fine della scorsa stagione, il pilota di Cervera ha ripetuto come un mantra la sua tabella di marcia. Recuperare la forma fisica dopo le quattro operazioni, l’ultima dello scorso 2 giugno è stata particolarmente sofferta. Non solo dal punto di vista clinico, ma anche sportivo, costringendolo a mandare in fumo un altro campionato di MotoGP. All’inizio del 2022 si è trasferito a Madrid per focalizzare l’attenzione sull’omero destro insieme ad un’equipe altamente specializzata che ha seguito step by step il decorso ed è in contatto con lo staff medico che ha eseguito gli ultimi interventi chirurgici. Mercoledì Marc Marquez si è allenato con suo fratello Alex incentrandosi sul cardio, pochi giorni prima ha tenuto una sessione di motocross. Un ottimo segnale se si considera che fino a dicembre ha dovuto interrompere la preparazione sullo sterrato per dei problemi al braccio.

La nuova sfida della MotoGP

L’importanza della preparazione in questa pausa invernale è di vitale importanza, ci saranno 42 gare da affrontare per la prima volta nella storia. Ai 21 Gran Premi che Dorna ha in programma per il 2023, vanno aggiunte le 21 gare sprint che si svolgeranno in ogni tappa. Un doppio carico di lavoro per i piloti che dovranno rafforzare la propria formazione atletica per potersi esibire ai massimi livelli. I primi test ufficiali sono previsti a metà febbraio in Malesia, per il secondo contatto con i nuovi prototipi bisognerà aspettare marzo, pochi giorni prima del round iniziale a Portimao. Marc Marquez vuole ritrovare la sua normalità precedente all’incidente di Jerez 2020 e che si traduce in vittoria. Ma resta da scoprire come la Honda RC-V si presenterà ai nastri di partenza, gli ingegneri giapponesi sono chiamati ad un lavoro non facile dopo la debacle del 2022.

2023 anno clou

Sarà una nuova sfida anche dal punto di vista psicologico per la “Formica atomica”, perché bisogna accettare di avere dei limiti. Quel braccio destro aperto quattro volte non sarà mai più lo stesso, anche se i medici hanno garantito che potrà tornare a correre ad alti livelli. Resta da gestire e convivere al meglio, già nel 2021 ha dimostrato di poter vincere anche in condizioni precarie. In un’intervista concessa tempo fa ha ammesso: “Vedremo se avrò abbastanza potenza, abbastanza forza, abbastanza possibilità per lottare per il campionato. La vita adesso è sicuramente migliore“. Marquez e Honda sono evidentemente ad un bivio: vincere o cambiare.