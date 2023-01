MotoGP, Alex Rins: nuova squadra e nuovo stile di vita

L’uscita di Suzuki dal Mondiale MotoGP ha messo alle strette Alex Rins, costretto ad interfacciarsi con il mercato piloti. L’offerta migliore è arrivata dalla Honda che lo ha ingaggiato per il team satellite LCR di Lucio Cecchinello. Il grande rebus è avere guidato soltanto la GSX-RR nelle sue sei stagioni in classe regina, collezionando cinque vittorie, le ultime due nel finale di campionato 2022. Lascia un quattro cilindri in linea per passare a un V4, un marchio come la Casa di Hamamatsu per passare al colosso mondiale HRC, con un contratto da pilota ufficiale.

Il passaggio in LCR Honda

Inizia un nuovo capitolo professionale e di vita, perché qui Alex Rins si gioca un’occasione d’oro per la sua carriera in MotoGP. A novembre ha tenuto un primo test in sella alla RC213V, le prime sensazioni sono state buone, ben oltre le aspettative vista la fama di moto difficile e muscolosa. Il trasferimento in Honda richiederà un nuovo stile di guida, c’è da fare i conti con un’erogazione del gas diversa e, soprattutto, prendere confidenza con il nuovo staff tecnico. Il box LCR Honda gli metterà a disposizione un ambiente molto familiare, ma è stato chiamato per risollevare le sorti di un marchio prestigioso e non certo per fare la presenza. Nel test di Valencia ha chiuso a 1,2″ dal best lap di Luca Marini. Non male come esordio, anche se ci sarà da migliorare nei cambi di direzione durante la preseason.

Alex Rins e gli obiettivi Honda

C’è da adattarsi anche ad un nuovo ambiente professionale. Lascia il suo capotecnico Manuel Cazeaux, che collaborerà con Maverick Vinales in Aprilia. Trova una figura più giovane come David Garcia, che nel 2022 ha affiancato Alex Marquez, e Christophe Bourguignon. Durante l’inverno Alex Rins si allena con una Honda stradale in pista, anche se le sensazioni sono molto diverse dal prototipo MotoGP che troverà in Malesia a febbraio. D’altronde è stato l’unico a non provare la nuova specifica 2023. I suoi feedback potrebbero rivelarsi utili per migliorare la moto e trasferire qualche lato positivo della GSX-RR sulla sua moto. Finora la RC213V rispecchia soprattutto le richieste di Marc Marquez, da molti anni l’unico pilota del marchio a salire sul gradino più alto del podio.

La svolta del pilota MotoGP

Il compito di Alex Rins non sarà solo quello di portare lustro alla squadra di Lucio Cecchinello, ma potrebbe fungere da tester speciale per le nuove parti che arriveranno dal Giappone. Tutto dipenderà dai risultati in pista, dalle decisioni dei vertici aziendali e su chi vorranno puntare come pilota di punta. Di certo l’obiettivo è ritornare alla conquista del titolo MotoGP. Ad ogni costo e attraverso qualunque strada. L’ex Suzuki ha voltato pagina, ma anche stile di vita, come rivelato durante il podcast Motorsport ‘Por Orejas’ “Credo di non averlo mai detto pubblicamente, sei mesi fa sono diventato vegetariano, ho scelto di togliere carne e pesce dalla mia dieta, per la mia condizione fisica e anche per gli animali. Da quando sono vegetariano mi sento molto meglio, sia fisicamente che con me stesso. E lo consiglio anche a voi“.

Foto: LCR Team