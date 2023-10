Moto3 Thailandia: Deniz Oncu poker di pole, poi le bandiere gialle

I segnali li aveva già dati in mattinata, quando aveva riscritto il record assoluto. Deniz Oncu si conferma in grande spolvero anche in qualifica, prendendosi di forza la pole position al Chang International Circuit. Il finale di turno è invece segnato da alcuni incidenti ed inevitabili bandiere gialle, che cancellano quindi svariati tentativi di miglioramento. Incluso quello del leader Moto3 Jaume Masia, che rimane 7°, o dei piloti italiani, che stavano risalendo ed invece rimangono in coda alla classifica della Q2. Ecco come s’è decisa la griglia di partenza.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

Moto3 combinata

Iniziamo dalle Prove 3, al via con cielo soleggiato e temperature già di 30-37° C, sono appena le 8:30 del mattino in Thailandia! È l’ultima occasione per dare l’assalto alla top 14, i tempi però ci mettono molto ad abbassarsi. A referto la caduta di Toba alla curva 5, mentre alla fine Oncu riscrive il nuovo record assoluto, diventando il primo a scendere sotto il muro di 1:42 in Moto3. Il secondo ed ultimo sarà Moreira, bel balzo avanti di Bertelle e Carraro che, come Rossi, si prendono così la Q2 diretta.

Moto3 qualifiche

Tra i protagonisti della prima sessione ci sono Stefano Nepa e Filippo Farioli, unici italiani rimasti fuori dalla Q2. Un turno Moto3 ricco di trenini e ‘giochi di scie’ (non proprio apprezzati ad esempio da Kelso, molto seguito) per assicurarsi uno dei quattro piazzamenti per la Q2. Kelso, Munoz, Nepa e Fernandez sono provvisoriamente i quattro, alla fine però si stanno migliorando tutti, ma c’è l’imprevisto: la caduta della wild card Krittapat Keankum cancella gli ultimi tentativi e congela così la classifica.

Avanti col secondo turno, ora ci si gioca la pole position. Continui cambi al vertice, ma anche qualche caduta: scivola Riccardo Rossi, brutto incidente poi per Taiyo Furusato, colpendo di riflesso l’incolpevole Joel Kelso (piloti OK), infine è a terra anche Ryusei Yamanaka (al Centro Medico per controlli). Una sequenza di bandiere gialle che vanificano tutti gli ultimi tentativi dei ragazzi Moto3, che si ritrovano quindi i giri cancellati. Pole position di Deniz Oncu, il leader Masia scatterà dalla 7^ casella in griglia.

Foto: motogp.com