MotoGP Thailandia, tocca a qualifiche e Sprint: gli orari del 28/10

In archivio la prima giornata in Thailandia: Jorge Martin svetta in MotoGP, Pedro Acosta non ha rivali in Moto2, Jaume Masia mette subito la marcia giusta in Moto3. Valori confermati anche nella seconda giornata al Buriram? Ricordiamoci che c’è sempre la variabile pioggia… È di nuovo tutto tra notte e primo mattino per l’Europa, avremo il primo campione 2023? Di seguito il programma completo del GP Thailandia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8. Siete pronti per altri due giorni di fuoco? E non dimenticatevi il cambio dell’ora tra sabato e domenica! Ecco tutti gli orari.

GP Thailandia, quando vederlo su Sky Sport

Sabato 28 ottobre

3:40-4:10 Moto3 Prove 3

4:25-4:55 Moto2 Prove 3

5:10-5:40 MotoGP Prove 2

5:50-6:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

7:50-8:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

8:45-9:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

10:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 29 ottobre

4:40-4:50 MotoGP Warm Up

6:00 Moto3 Gara – 19 giri

7:15 Moto2 Gara – 22 giri

9:00 MotoGP Gara – 26 giri

Il programma di TV8

Sabato 28 ottobre (diretta)

Domenica 29 ottobre (differita)

9:15 Moto3 Gara – 19 giri

10:30 Moto2 Gara – 22 giri

12:15 MotoGP Gara – 26 giri

Foto: Michelin Motorsport