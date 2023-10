Superbike, Bautista a 2 punti dal Mondiale: “Non voglio pensarci”

Alvaro Bautista terzo e autore anche di una caduta oggi a Jerez. Il campione in carica Superbike è scivolato in curva 6 dopo aver perso l’anteriore. Nessuna conseguenza fisica e niente che intacchi la sua fiducia per un weekend che probabilmente lo incoronerà di nuovo come re della categoria. Conquistare i 2 punti che gli mancano è tutt’altro che una missione impossibile.

Superbike Jerez, l’analisi di Bautista

Bautista al termine della FP2 ha espresso le seguenti considerazioni: “Oggi più che una giornata, ne abbiamo avuta mezza. Al mattino la pista era troppo bagnata e non volevamo prendere rischi, quindi abbiamo deciso di non uscire. Nel pomeriggio il tracciato era quasi asciutto, con solo qualche chiazza in alcuni punti. Ho cercato di essere attento in quelle zone, ma sono caduto in curva 6 perché sono passato sopra una chiazza bagnata che non era facile da vedere. Non me l’aspettavo, perché sembrava che la pista fosse asciutta. Fortunatamente non ho avuto problemi fisici. Il tracciano non era nelle migliori condizioni dopo la pioggia, però abbiamo cercato di raggiungere un buon feeling, un buon passo e dei riferimenti. Il ritmo non è stato male. Ho usato un solo set di gomme durante la sessione, questo significa che abbiamo davvero lavorato bene per la gara. Un giorno positivo anche se le condizioni non erano ideali“.

L’auspicio di Alvaro e di tutti gli altri piloti è quello di trovare una situazione migliore domani, per guidare senza troppi rischi. Consapevole di poter vincere il titolo, lo spagnolo non cambia atteggiamento in vista del weekend: “Ogni giorno in cui mi godo la moto è un grande giorno per me e oggi mi sono divertito. Per domani l’approccio è quello di mantenere questo feeling e di lavorare bene, sperando di avere delle condizioni migliori in pista. Questa è una bella pista e se le condizioni sono buone ci si diverte. Oggi è stato difficile, domani speriamo che vada meglio per poter spingere al limite. Voglio fare una buona Superpole e godermi la gara. Non cambierò niente per domani“.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati non vuole mettersi addosso una pressione extra per domani, quando con 2 punti potrà aggiudicarsi la seconda corona iridata SBK: “Cerco di stare lontano da chi mi dice che domani vincerò. So di avere un match point, però è meglio non pensarci. Devo essere rilassato e concentrato, dimenticando il resto. Con amici e famiglia non parleremo di moto, scherzeremo e ci divertiremo“.

Foto: WorldSBK