Superbike, Yamaha frena Razgatlioglu: sulla BMW solo a dicembre

Toprak Razgatlioglu ha chiuso in testa il venerdì di prove libere Superbike a Jerez. Le sue chance di vincere il titolo sono minime, visto che ad Alvaro Bautista mancano 2 punti per laurearsi campione, però il turco ci tiene a chiudere in bellezza il 2023 e la sua esperienza in Yamaha.

Superbike Jerez, il bilancio di Razgatlioglu

Di fatto oggi si è girato solo nel pomeriggio, visto che le condizioni della FP1 non erano ideali. Razgatlioglu ha espresso le seguenti considerazioni al termine della giornata: “Un venerdì difficile, perché al mattino non si poteva correre a causa delle strane condizioni della pista. Nel pomeriggio abbiamo potuto farlo e c’era poco grip, tutti i piloti hanno avuto questo problema. Comunque la mia moto è peggiore delle altre, ha problemi di spinning, non ha aderenza e non gira. Abbiamo anche qualche aspetto positivo, spero che domani miglioreremo la moto e di avere maggiore grip. Ho fatto un buon giro secco, però mi serve un buon passo e ora non sono forte“.

Il campione SBK 2021 ha provato a seguire Alvaro Bautista, che in termini di ritmo è messo meglio di lui a Jerez: “Lui è veramente forte in questa pista. L’ho seguito per cercare di capire in quale area la sua moto è forte. Specialmente in uscita di curva 5 è incredibilmente veloce e anche in uscita dall’ultima curva c’è un grande gap. Ho capito e mi serve un buon setup per la mia moto, perché ho tanto spinning e lui ha più grip. Dobbiamo migliorare domani. Per lui è un buon weekend, gli bastano due punti per il titolo, ma cercherò comunque di mettergli pressione e di lottare per vincere. Sappiamo che è difficile essere campioni per noi. Comunque sono concentrato sulle gare, ho fame di vincere“.

Toprak sulla BMW solo a dicembre: Yamaha lo blocca

Razgatlioglu non felicissimo oggi e non solo perché non ha ancora il passo che vorrebbe. Infatti, Yamaha ha confermato che non potrà salire sulla BMW M 1000 RR nel test in programma a Jerez nelle giornate di martedì e mercoledì. Se Kawasaki ha permesso a Jonathan Rea di provare la R1, invece i “cugini” non hanno voluto dare il via libera al loro attuale pilota. Hanno deciso di far valere il contratto.

Toprak debutterà sulla moto tedesca solamente il 4 dicembre in un test organizzato a Portimao e poi girerà per altri due giorni a Jerez. Certamente dicembre non è il mese migliore per essere in pista, però l’accordo con Yamaha lo blocca fino a fine novembre. Il turco si aspettava un comportamento diverso da parte della casa che ha riportato in trionfo in Superbike dopo dodici anni dall’ultima volta (Ben Spies 2009).

