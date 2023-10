Missione compiuta per Fabio Quartararo, che nel venerdì di prove MotoGP a Buriram ha conquistato l’ottavo tempo assoluto e ha guadagnato l’accesso diretto al Q2. Tutt’altro che scontato, considerate le difficoltà della Yamaha nel 2023 La M1 sembra funzionare abbastanza bene al Chang International Circuit, cosa testimoniata anche dal fatto che Franco Morbidelli ha mancato la top 10 per meno di un decimo. Il potenziale sembra buono, anche se diventeranno fondamentali le qualifiche per poter fare delle buone gare. Con la moto di Iwata è difficile superare e pertanto è conquistare le prime file è un fattore decisivo.

MotoGP Thailandia, Quartararo contento della sua velocità

Dopo il difficilissimo weekend a Phillip Island, oggi Quartararo può finalmente sorridere: “Essere in Q2 era l’obiettivo principale e lo abbiamo raggiunto. Sono davvero contento, perché il ritmo è buono. Quando usiamo una carcassa della gomma posteriore diversa dal solito, possiamo divertirci un po’ di più. Per noi non cambia nulla, ma gli avversari non riescono a sfruttare tutta la potenza del loro motore. Ecco perché oggi abbiamo fatto bene“.

In questo weekend in Thailandia si utilizza un pneumatico posteriore con carcassa più rigida, come già successo in Austria e India. La Yamaha sembra andare meglio con questo tipo di gomma e ciò lo fa essere positivo per i risultati che potrà conquistare nel fine settimana: “Dipenderà anche dal meteo. Ma se faremo delle ottime qualifiche, potremo lottare per le prime cinque posizioni o anche per il podio, perché no?“.

Se in rettilineo la M1 non è esattamente un fulmine, c’è un altro aspetto che permette al campione MotoGP 2021 di recuperare rispetto ai rivali: “La frenata. Quando freno alla 1, 3 e 12 recupero tempo. Ho molta velocità in curva 4, anche se non so esattamente come ci riesco. Sto cercando di eliminare lo svantaggio sulla velocità massima, perché sicuramente in rettilineo perdiamo almeno due decimi. Ma non ci ho pensato, ho cercato solo di spremere il massimo dalla moto“.

Foto: Yamaha MotoGP