Il miglior tempo ed una successiva scivolata che conclude anzitempo il turno. Jorge Martin però svolge il suo compito e chiude la sessione col crono di riferimento. Il campione MotoGP stavolta non sbaglia, stesso discorso per Fabio Quartararo che porta la sua Yamaha nei 10. Ottimo lavoro di KTM/GASGAS con Brad Binder ed il rookie Augusto Fernandez (per la prima volta direttamente in Q2!), Marc Marquez invece è il primo degli esclusi, non brilla nemmeno Bastianini… Ecco com’è andata la sessione determinante in ottica qualifiche per la classe regina.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

MotoGP, chi va in Q2?

Si comincia con le Ducati Gresini e le Yamaha subito protagoniste, mentre Bagnaia torna subito al box indicando il manubrio destro. Per il campione MotoGP si tratta di un problema ai freni già accusato nel turno precedente, viene quindi cambiato tutto il kit sulla sua Desmosedici. Primi segnali da KTM con Binder e da Honda con Nakagami, due piloti che fanno capolino in una top 10 a metà sessione comandata dalla Aprilia di Vinales. Il compagno di box Aleix Espargaro invece sta provando una nuova sella, dai primi risultati non sembra trovarsi male.

Di colpo Marc Marquez si tocca la spalla destra, poco dopo si capisce perché: Martin, che stava entrando in pit lane, ha perso un’aletta in carbonio dalla ruota anteriore della sua Ducati. Il pezzo aerodinamico è finito proprio addosso alla spalla del pilota Honda che seguiva, ma dopo il primo fastidio momentaneo non ci sono altre conseguenze. In seguito la battaglia si fa più serrata, come sempre serve l’assalto finale per decretare la top 10. Il guizzo vincente è quello di Jorge Martin, che poco dopo però è protagonista di una scivolata alla curva 3. Appena dietro di lui troviamo il duo ufficiale Aprilia, stavolta passano direttamente in Q2 anche Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

La classifica

Foto: motogp.com