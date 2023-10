Superbike Jerez: Prove 1 disertate, solo quattro piloti in pista!

Falsa partenza per l’ultimo round del Mondiale Superbike a Jerez. Per le particolari condizioni del tracciato, nè bagnato nè asciutto, soltanto quattro piloti hanno imboccato la pista nella sessione d’apertura, per altro girando pochissimo: appena quattro tornate a testa. Tutti gli altri sono rimasti nei box, perchè provare in queste condizioni non avrebbe offerto alcuna indicazione per la messa a punto. Per la cronaca il più veloce dei quattro è stato l’argentino Leandro Mercado (nella foto d’apertura), tornato sulla Honda del team Mie Petronas. Ha fatto meglio di Michael van der Mark, con la BMW e unico ufficiale in pista, la wild card Florian Alt (Honda Holzauer) e Oliver Konig (Kawasaki Orelac). Speriamo in un miglioramento delle condizioni d’asfalto nel pomeriggio: questi gli orari dei prossimi turni.

L’autunno a Jerez, solita storia

In questo periodo dell’anno queste problematiche sono molto frequenti sul tracciato andaluso. La notte è molto umida, anche senza precipitazioni, e in particolari condizioni climatiche, come quelle odierne, al mattino l’asfalto si presenta umido, oppure a chiazze: alcuni punti bagnato, in altri asciutti. Lo sanno bene i team Superbike, perchè succede spesso durante i test invernali. In queste circostanze, è necessario aspettare metà giornata, quando il sole fa capolino e asciuga l’asfalto. E’ quello che potrebbe accadere quest’oggi: la possibilità che almeno la seconda sessione si possa disputare in condizioni normali è concreta.

Toprak bloccato fino a dicembre

Per piloti e squadre è stata una mattinata di noia. Nei box si parla più dei test di martedi prossimo, che di quest’ultimo round Mondiale ormai scontato: ad Alvaro Bautista mancano solo due punti, su 62 disponibili, per scatenare la festa per il secondo titolo iridato. La prossima settimana invece vedremo in pista i nuovi abbinamenti di una Superbike ’24 che si annuncia stellare. Il più atteso è Jonathan Rea, che indosserà per la prima volta i colori Yamaha, ma c’è interesse ovviamente anche per Andrea Iannone che rientra in pista (anche se sono solo test) dopo quattro anni di stop per doping. Debutta sulla Ducati ufficiale Nicolò Bulega, fresco campione Mondiale Superbike. Invece mancherà Toprak Razgatlioglu, in uscita da Yamaha con destinazione BMW. Per motivi contrattuali il turco debutterà sulla M1000RR soltanto il quattro dicembre a Portimao.