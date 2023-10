MotoGP Thailandia, Martin parte forte: “Ma non ho capito la caduta”

Subito super competitivo Jorge Martin in Thailandia. Primo nella FP1 e poi anche nella sessione di Prove. Qualificato direttamente al Q2, forte sia sul giro secco sia sul passo. L’unico inconveniente è rappresentato dalla caduta di cui è stato protagonista nel finale dell’ultimo turno, per fortuna senza conseguenze fisiche.

MotoGP Thailandia, il bilancio di Martin

Martin è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della giornata: “Siamo al limite, per fortuna ero nei dieci ma non sapevo se poi lo sarei stato, allora ho provato a spingere un po’ di più. Una caduta strana, perché in quella curva sono arrivato un po’ più lento e sono scivolato. Non ho capito bene cosa sia successo. Forse la traiettoria, dopo vedremo i dati. Comunque è una giornata buona, ho fatti bei tempi con le gomme usate. Non mi aspettavo di andare così forte, speriamo di fare un altro step per domani”.

Con la hard molto vecchia del mattino è stato forte, però potrebbe utilizzare la media in gara: “Aveva 22 giri, se non sbaglio. Il problema è che sul dritto si consuma molto, è molto simile all’Australia. Il problema è che come mettiamo la moto dritta non va più, quindi dobbiamo gestire e capire bene che gomma usata. Con la dura sono andato forte, però forse la media ha maggiore potenziale“.

