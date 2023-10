La zampata del leader Moto3 fin dal primo momento: questo il succo delle prime due sessioni di prove per la classe minore del Motomondiale. Jaume Masia inizia a mettere subito le cose in chiaro e comanda saldamente nel venerdì al Chang International Circuit. Un po’ più indietro i diretti avversari per il titolo, anche se sia Sasaki che Holgado rientrano comunque in top 10. Non arrivano buone notizie invece dai ragazzi italiani, solo uno s’è preso l’accesso provvisorio alla Q2… Ecco com’è andata la prima giornata.

GP Thailandia, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 1

Da segnalare un altro GP mondiale per Nicola Carraro e Vicente Perez da sostituti, ma ci sono anche due wild card. Torna Tatchakorn Buasri per la sua 4^ wild card del 2023, emozionante debutto casalingo infine per il 18enne Krittapat Keankum (il suo profilo). Si comincia col sole e temperature di 28-29° C, con Diogo Moreira ritenuto idoneo e Kaito Toba invece fermo ai box. Il pilota SIC58 è stato squalificato per l’intera sessione Moto3 per “comportamento irrispettoso” nei confronti dei FIM Stewards a Phillip Island. Scott Ogden invece è finalmente in azione dopo un round in Australia da incubo con cinque problemi meccanici e l’impossibilità di qualificarsi per il GP. Ma finalmente è tutto alle spalle ed il giovane pilota britannico è ripartito regolarmente. Nei minuti finali la battaglia si infiamma, infine è il leader Moto3 Jaume Masia a chiudere davanti a tutti questa sessione inaugurale al Buriram.

Moto3 Prove 2

Temperature salite sensibilmente per il turno pomeridiano in Thailandia: 33° C, che raggiungono i 47° C sull’asfalto. Dopo pochi minuti abbiamo il primo incidentato del weekend per questa categoria: David Munoz è protagonista di un violento highside alla curva 3, senza conseguenze visto che si rialza e se ne va sulle sue gambe. Per buona parte del turno sono pochissimi i piloti che riescono a limare quanto fatto nella sessione precedente: tre nella prima parte della sessione, in seguito diventano appena cinque, solo nei minuti finali qualcun altro fa meglio. Progressi notevoli soprattutto per Kelso, che abbassa di circa mezzo secondo il suo miglior crono delle Prove 1. Fa molto bene anche Veijer, rookie d’attacco in particolare nella seconda parte di stagione, scivola invece Rueda, mentre quasi arriva il colpo finale del leader Moto3. Jaume Masia non si migliora per appena un millesimo!

La classifica combinata

Foto: motogp.com