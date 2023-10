Moto3, Nicola Carraro e Vicente Perez al via anche in Thailandia

Era stato confermato solo per Indonesia ed Australia, ma Nicola Carraro disputerà anche la tappa nel Mondiale Moto3 in Thailandia. Visti i tre GP consecutivi sembrava abbastanza scontato, ma evidentemente Snipers Team voleva prima accertarsi della situazione di Romano Fenati. Anche BOE Motorsports però si presenterà con la formazione appena vista in Australia. Vicente Perez, tra gli sfortunati incidentati domenica a causa delle condizioni meteo, ha davvero ben figurato e, vista la condizione di Ana Carrasco appena operata, avrà una nuova occasione nei prossimi giorni al Buriram.

Carraro di nuovo con Snipers Team

Con Fenati che continua a lavorare sul suo recupero al piede sinistro, Carraro metterà a referto un altro GP Moto3, tutta esperienza in preparazione alla stagione 2024 con Angeluss MTA Racing. Un tris di Gran Premi che precede anche l’ultimo round 2023 del JuniorGP, in programma nella prima settimana di novembre. Dalla ripartenza della Moto3 Junior, avvenuta appena prima della tripletta mondiale, si può dire che Carraro non s’è più fermato. Guardando nello specifico alla tappa in Australia appena conclusa, si può dire che s’è ben comportato. Ha fatto la sua gara e ha tagliato il traguardo in 11^ posizione, un ottimo risultato vista la situazione meteo molto complicata. Vedremo come si comporterà ora al Chang International Circuit, tracciato che ha conosciuto solamente l’anno scorso. Un GP complesso, chiuso in 24^ posizione.

Perez, altra occasione in Moto3

BOE Motorsports l’aveva già schierato al Mugello per l’allora infortunato David Munoz, ora lo fa correre per Carrasco lesionata. Vicente Perez però, nonostante le ovvie difficoltà dell’essere un sostituto in corsa, ha decisamente fatto il suo a Phillip Island. Alla fine dei tre turni di prove si prende l’accesso diretto alla Q2 ed è infine gran 10° in griglia di partenza! La pioggia ed il vento di domenica però vanificano lo sforzo: cade nel giro d’uscita, è ultimo, si ritira infine per una nuova caduta durante la gara. Come detto, ora viene confermata una nuova occasione: come a Phillip Island, ha visto la pista thailandese solamente nel 2018, un appuntamento chiuso in 6^ posizione.

Foto: Snipers Team/BOE Motorsports