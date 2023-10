Supersport, Yari Montella e team Barni assieme anche nel 2024: ufficiale il rinnovo

Il Barni Spark Racing Team sceglie la continuità per il 2024. Dopo aver annunciato il rinnovo di Danilo Petrucci per il Mondiale Superbike, poco fa ha confermato anche quello di Yari Montella per la Supersport. Il 23enne campano correrà per il secondo anno consecutivo con la Ducati Panigale V2. Quest’anno ha conquistato cinque podi assieme alla squadra di Marco Barbabò e nella prossima stagione può puntare a fare ancora meglio, avendo maggiore esperienza con moto e team.

Supersport, le parole di Montella e Barnabò dopo la firma

Montella è molto felice di proseguire la sua esperienza in SSP con l’attuale squadra: “Abbiamo lavorato duramente per essere competitivi e ottenere buoni risultati, quindi sono molto contento di poter continuare il percorso che ho iniziato con la stessa squadra. Sento la stima di Barni e ho grande fiducia nella mia squadra, credo che questo sia il pilastro più importante. Voglio portare a termine la stagione nel migliore dei modi nelle ultime due gare a Jerez, poi inizieremo subito a programmare il 2024“.

Soddisfatto anche Barnabò, convinto che con il pilota di origine salernitana potrà ottenere risultati ancora migliori nel 2024: “Ho voluto fortemente confermare i due piloti sia in Superbike che in Supersport per dare continuità al lavoro positivo che abbiamo svolto in questa stagione. In Supersport la crescita di Montella è stata evidente, ma se riusciamo a essere più concreti in gara possiamo migliorare ancora. Ho grande fiducia in lui e credo che nella prossima stagione potremo toglierci grandi soddisfazioni“.

Foto: Barni Spark Racing Team