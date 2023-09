Superbike: Petrucci e Barni Ducati avanti insieme anche nel 2024

Barni Racing rinnova la sua fiducia in Danilo Petrucci. Arriva l’annuncio di un binomio che andrà avanti insieme in Superbike, firmando il prolungamento del contratto per un’altra stagione. La logica conseguenza di una collaborazione che ha già portato i primi frutti: Petrucci è già salito per tre volte sul podio ed attualmente è secondo tra i piloti indipendenti, 6° in classifica generale. L’obiettivo comune è uno in particolare: conquistare la prima vittoria nel WorldSBK, che lo renderebbe il 18° pilota in grado di trionfare sia in MotoGP che nelle derivate di serie.

“C’era la volontà di continuare”

”Se possibile, sono ancora più contento dello scorso anno, quando abbiamo firmato il primo contratto con Barni per la Superbike”. Questo il primo commento di Danilo Petrucci che continuerà quindi l’avventura assieme alla squadra di Marco Barnabò. “Da entrambe le parti c’era la volontà di continuare e sono convinto che l’anno prossimo, con un intero anno di esperienza in più, possiamo fare ancora meglio. Devo ringraziare Barni e la sua famiglia, il mio manager Alberto Vergani e tutte le persone che mi aiutano a casa. Ora pensiamo a chiudere nel miglior modo possibile questa stagione”.

“Con Petrucci iniziato un percorso”

Non meno soddisfazione dal team principal di Barni Racing. “Quando abbiamo iniziato l’avventura con Danilo avevo già l’idea di fare un percorso con lui” ha sottolineato Barnabò. “Sapevo che all’inizio non sarebbe stato facile perché il livello del campionato è alto e da fuori non sempre viene percepito, ma sapevo anche che lavorando avremmo potuto fare molto bene e così è stato. Abbiamo modificato la moto per le sue esigenze, lui si è calato nella parte adattandosi e adesso che siamo competitivi. La cosa più logica è andare avanti insieme e cercare di raccogliere i frutti di questo lavoro, sia nel finale di stagione sia l’anno prossimo. La squadra di lavoro resterà esattamente la stessa proprio per questo motivo”.