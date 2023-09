MotoGP, Dall’Igna blinda il team di Valentino Rossi: “Contenti di noi”

Non è un segreto che Yamaha stia provando a convincere in tutti i modi il team VR46 di Valentino Rossi a diventare la squadra satellite dalla stagione MotoGP 2025. Un assalto mai negato dal team principal Lin Jarvis che nei prossimi mesi dovrà tappare questo buco all’interno della Casa di Iwata, creatosi dopo l’addio dell’ex Petronas SRT di Razlan Razali che ha firmato con Aprilia. Un’impresa non facile, dato che la YZR-M1 al momento è molto lontana dal potenziale tecnico della Ducati Desmosedici GP.

Yamaha e Ducati si contendono VR46

Dal 2022 Ducati Corse equipaggia ben tre squadre: Pramac, Gresini e VR46. Una supremazia che proseguirà anche nel prossimo Mondiale, ma dietro le quinte si lavora in vista del futuro. Valentino Rossi è sempre stato chiaro in merito. Il suo legame con Yamaha resta indissolubile, ma senza una moto competitiva sarà difficile immaginare un cambio di livrea. D’altronde la Casa di Borgo Panigale sarà spinta a cedere uno dei suoi team satellite per riequilibrare i giochi sullo scacchiere della MotoGP per il 2025.

Il gruppo emiliano poteva contare su quattro squadre fino alla fine del 2018, anche se allora la Desmosedici non era super competitiva come oggi. Dallo scorso anno il vento è cambiato e la Rossa è invidiata da tutti i costruttori rivali, che hanno tentato in ogni modo di frenare l’avanzata tecnica paventando violazioni del regolamento. In un modo o nell’altro si cerca di colpire al fianco il gigante Ducati e Yamaha sta tentando di portargli via il team VR46, sotto contratto con il marchio italiano fino al termine del 2024. E i risultati stanno fioccando, con Marco Bezzecchi che è un reale candidato al titolo iridato.

Valentino Rossi verso il rinnovo con Ducati

La squadra di Valentino Rossi, dopo il lungo corteggiamento della Yamaha, sembra però orientata a proseguire la fantastica avventura con Ducati, anche oltre tale data. “Penso che la squadra di Valentino sia abbastanza contenta di noi” ha detto Gigi Dall’Igna in un’intervista a Speedweek.com. “Al momento non vedo alcun motivo per cui dovrebbero cambiare. Naturalmente c’è un legame importante tra Rossi e la Yamaha. La Yamaha vuole sicuramente prendere il team MotoGP di Valentino. Ma il nostro rapporto con VR46 è eccellente. I piloti e il team sono davvero contenti della nostra partnership“.

Foto: Ducati Corse