Michele Pirro “La MotoGP di oggi è veramente estrema”

Michele Pirro è il pilota più longevo della MotoGP ed ancor oggi quando indossa il casco riesce ad essere protagonista. Il tester Ducati scende in pista solo qualche volta, come wild card o sostituto di piloti infortunati, ma a Misano nel primo turno di libere aveva stabilito il miglior tempo. Poi ha faticato in un po’ ma il pubblico è innamorato di lui. Michele Pirro è un autentico professionista ed un ragazzo umile che ha raggiunto il successo con le sue sole forze, un super appassionato. Sono trascorsi vent’anni dal suo esordio nel Motomondiale, nel 2003 in 125. Il suo entusiasmo però è ancora forte. Nelle prossime due gare sarà presente in MotoGP in sostituzione di Enea Bastianini, infortunato.

“A Misano nelle prove sono sempre stato protagonista solo che la MotoGP di adesso è davvero estrema, il livello è veramente alto – racconta Michele Pirro a Corsedimoto – Per poco non sono entrato nei dieci, per mezzo decimo non sono passato in Q2 quindi è veramente difficile. Quando montavo le gomme nuove io miglioravo magari tre decimi e gli altri sei o sette. Dipende un po’ forse dall’abitudine, loro fanno il passo che fanno sempre. Io non sono abituato però la cosa positiva è che nel ritmo gara io ero un po’ più vicino ma nella MotoGP di oggi se si parte indietro si è un po’ penalizzati. Se anche si va più forte di quello davanti è di un decimo quindi è difficile superare. Nella gara sprint ero andato fuori due volte, in quella della domenica Miller mi ha centrato e mi ha dato una bella botta”.

Era la decima volta che partecipavi al Gran Premio di San Marino in MotoGP e corri in questa categoria dal 2012. Com’è cambiata?

“Qualche anno fa prendevi mezzo secondo ed eri nei primi cinque ora con quel distacco sei diciottesimo. Sono cambiate le cose. La MotoGP di oggi non è facile ma ho la consapevolezza di essere stato abbastanza veloce nelle prove anche girando da solo. Poi quando si è con gli altri cambia un po’ l’effetto dell’ aerodinamica quindi mi sono trovato un po’ spiazzato soprattutto sabato poi domenica abbiamo sistemato un po’ le cose quindi riuscivo a difendermi meglio”.

La settimana prossima tornai di nuovo in pista.

“Ora vado in India e Giappone dove dovrò sostituire Enea Bastianini che quest’anno è stato molto sfortunato. In questi giorni sto recuperando dalla botta di Miller ma sarò pronto. Io darò il massimo ma qui è dura, il livello è estremo: farò tutto il possibile. Dopo le due gare di MotoGP tornerò a casa e mi concentrerò sull’ultima del Campionato Italiano Superbike ad Imola dove ci si gioca il titolo tricolore”.

Foto social Michele Pirro