Per anni Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa sono stati acerrimi rivali in pista e hanno offerto un grande show ai fan della MotoGP. Mentre Lorenzo è riuscito a vincere tre titoli mondiali con la Yamaha, Pedrosa non è mai riuscito a trionfare in classe regina e gli è sempre mancata la ciliegina sulla torta. Una volta abbandonata la Honda e il Motomondiale nel 2018, Dani ha contribuito non poco allo sviluppo dell’allora nascente KTM RC16 in veste di collaudatore e nella wild card di Misano ha dimostrato che il vero talento non tramonta mai, arrivando a sfiorare il podio.

Pedrosa occasione mancata per Honda

L’impresa adriatica del quasi 38enne Dani Pedrosa è stata sicuramente una delle note più liete del weekend, ridestando vecchi ricordi fra i tanti appassionati di MotoGP. Con il senno di poi, Jorge Lorenzo ritiene che la Honda si troverebbe in una situazione migliore se avesse mantenuto buoni rapporti con Dani Pedrosa. Considerato il miglior collaudatore della MotoGP, il pilota di Sabadell è divenuto il perno centrale dell’evoluzione della KTM, attualmente l’unica moto che può dare filo da torcere a Ducati e Aprilia.

Prendendo parte alla sua seconda wild card stagionale a Misano, Pedrosa ha dimostrato di essere in splendida forma e ha ottenuto due P4. Ha sfiorato il podio in entrambe le gare, finendo a pochi decimi dal campione del mondo Francesco Bagnaia, senza azzardare il sorpasso nel finale. “Nelle stesse circostanze che la Honda ha affrontato negli ultimi quattro o cinque anni, compreso l’infortunio di Marquez, sono sicuro che sarebbero andati infinitamente meglio se avessero avuto Dani come collaudatore“, ha commentato Jorge Lorenzo a Dazn. “Honda ha perso tanto con la sua partenza“.

L’elogio dell’ex rivale Jorge Lorenzo

La Honda sta attualmente attraversando il suo momento peggiore nella storia della MotoGP, nonostante abbia piloti del calibro di Marc Marquez e Joan Mir a bordo delle moto ufficiali. Un pilota che a volte riusciva ad avere la meglio su Marquez con una moto simile, cosa che pochissimi compagni di squadra hanno fatto. Pedrosa è considerato il miglior pilota di sempre della classe regina anche se non è riuscito a vincere un titolo mondiale. “I meriti che ha avuto in tutta la sua carriera sono enormi. Non ho mai visto un pilota così piccolo ottenere così tante vittorie in MotoGP… A livello tecnico e di feeling Pedrosa è un pilota super sensibile che aiuta molto a capire quali componenti sono giuste e quali sbagliate“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon