Moto2: Sergio Garcia e Ai Ogura per il debutto MT Helmets-MSi

Nel 2024 il team MT Helmets-MSi passerà in Moto2, rilevando i due posti lasciati liberi da Pons Racing, ormai ai saluti. La struttura spagnola ha ufficializzato i suoi piloti, un duo di tutto rispetto. Uno è il vice-campione Moto2 in carica Ai Ogura, in uscita da Honda Team Asia, e l’altro è Sergio Garcia, quest’anno debuttante nella classe intermedia proprio col team di Sito Pons. Una coppia d’attacco piuttosto interessante per la prossima stagione mondiale.

Ai Ogura, stagione complessa

Dopo aver lottato fino alla fine per la corona Moto2, il pilota giapponese si aspettava di ripartire di nuovo da protagonista. Una speranza infranta ancora prima dell’inizio della stagione a causa di un infortunio ad un polso, problema che l’ha costretto a saltare i test invernali per poi segnarlo nella prima parte di campionato. Ai Ogura ci ha messo parecchio prima di tornare in forma e, di conseguenza, di farsi vedere di nuovo nelle zone alte. Solo ad Assen è riuscito ad emergere, conquistando il primo podio del 2023. Chiude tra i primi tre anche in Austria, nelle altre gare ha faticato un po’ di più, tenendosi comunque in top 10.

Sergio Garcia, primo anno Moto2

Vice-campione Moto3 dietro all’allora compagno di squadra Izan Guevara, è passato quest’anno in classe intermedia con la squadra di Sito Pons, affiancando Aron Canet. Il passaggio di categoria non è mai semplice, ma comunque Sergio Garcia non s’è comportato male finora. Inizia a macinare punti in Moto2 fin dalla prima gara della stagione, chiusa in 15^ posizione, riuscendo poi a fare decisamente meglio. A referto solo due zeri per lui finora, spiccano il 5° posto in Argentina e la P4 raggiunta in Catalunya, a cui aggiungere altri tre piazzamenti in top 10.