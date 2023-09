Pole e record per BMW Motorrad al Bol d’Or 2023

Sei squadre in lizza per il titolo mondiale EWC, di fatto tutte per la Coppa del Mondo di classe Superstock, Johann Zarco starter d’eccezione domani alle 15:00 e la magia di dover affrontare per 24 ore di gara il celebre rettilineo da 1.800 metri del Mistral. Così si presenta l’86^ edizione del Bol d’Or, grande classica del motociclismo d’oltralpe di scena questo weekend al Circuit Paul Ricard di Le Castellet, con le qualifiche ufficiali che hanno prodotto interessanti verdetti. A caccia del primo titolo della propria storia, BMW Motorrad World Endurance Team si è garantita la pole position con annesso nuovo primato sul giro di 1’51″596 a firma Markus Reiterberger.

BMW IN POLE AL BOL D’OR

Con l’equipaggio formato dallo stesso motociclista tedesco, Ilya Mikhalchik, Jeremy Guarnoni e con l’innesto della riserva di lusso Loris Baz, la M 1000 RR #37 ha conquistato la pole in 1’51″658, frutto della media dei migliori giri siglati dai due piloti più veloci dell’equipaggio. Oltre a questo traguardo, la squadra ufficiale dell’Elica si è assicurata i primi 5 punti addizionali del weekend, avendo ragione di una mai doma Yoshimura SERT Motul Suzuki (Gregg Black, Etienne Masson e Sylvain Guintoli).

HONDA E YAMAHA A SEGUIRE

Con un Josh Hook non al meglio per il recente infortunio che lo costrinse al forfait a Suzuka, i Campioni del Mondo in carica nonché capo-classifica di campionato di F.C.C. TSR Honda prenderanno il via dalla terza posizione, seguiti in quarta dai loro avversari più diretti nella corsa al titolo di YART Yamaha. La R1 #7 di Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika (a terra ieri a causa di una manovra azzardata di un altro pilota) ha preso 2 punti per la classifica, 1 invece per ERC Endurance Ducati con la Panigale V4 R affidata a Chaz Davies, David Checa ed il neo Campione MotoAmerica Supersport 2023 Xavi Forés.

POLE SUPERSTOCK AL BOL D’OR SEMPRE DI BMW

Di fatto si tratta di un venerdì di festa per Monaco di Baviera che si appropria della pole anche nella Superstock con il team Tecmas MRP, davanti a tutti con Kenny Foray e Loic Arbel, ma senza Jan Buhn. Quest’ultimo, caduto martedì nei test, si è fratturato la mano sinistra con lesione al piede sinistro e sarà pertanto costretto al forfait. Se non altro la BMW #9 ha avuto la meglio rispetto ai vincitori di Spa di National Motos Honda, al team Wojcik Yamaha (con il nostro Kevin Manfredi), Yamaha Team 18 Sapeurs Pompiers e Honda No Limits, secondi in campionato ed ora a -5 da RAC41 Honda, condizionati da una brutta caduta di Leesch nella giornata di ieri.

Puntano ad uscir fuori sulla distanza di gara il trio italiano di Kawasaki Louit Moto formato da Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli così come OG Motorsport Yamaha con Roberto Rolfo ed il debutto nell’Endurance di Alessandro Delbianco.

DOMANI IL VIA ALLE 15:00

Con 13 motociclisti e due squadre (No Limits e AvioBike) al via, domani alle 15:00 prenderà il via l’86esima edizione del Bol d’Or. L’indomani verranno assegnati i titoli Endurance 2023 di una stagione iniziata lo scorso mese di aprile a Le Mans, proseguita con la 24 ore di Spa e la leggendaria 8 ore di Suzuka.