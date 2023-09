Dalle 2 alle 4 ruote: Tony Cairoli e Marco Melandri al Rallylegend

Tony Cairoli e Marco Melandri tornano ad indossare un casco, non come piloti di moto ma di auto. Dal 12 al 15 ottobre parteciperanno al Rallylegend, nella Repubblica di San Marino. Cairoli guiderà una Subaru Impreza Gruppo A del team Best di Carlo Boroli affiancato da Eleonora Mori, una co-pilota di grande esperienza. Tony Cairoli gareggerà nella categoria Classic. Il fuoriclasse siciliano, attuale Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing, aveva già gareggiato al Rallylegend nel 2015 vincendo nella categoria Myth su una Lancia Delta Integrale assieme al navigatore Matteo Romano.

“Sono veramente molto felice di poter partecipare di nuovo a Rallylegend – dice Tony Cairoli – Spero di poter essere ancora competitivo quest’anno. L’obiettivo è lottare per le posizioni che contano, dando il meglio sulle mitiche strade di San Marino”.

Marco Melandri si cimenterà per la prima volta in un rally “vero” a Rallylegend e lo farà assieme ad Andrea Garibbo, sulla BMW M3 Jazz Tech nella categoria Legend Stars. Unica esperienza “filo-rallystica” di Melandri è stata la partecipazione al Monza Rally Show del 2010, fatto più che altro per familiarizzare con la pista in vista della gara di Superbike che per altro.

“Ho sempre avuto un timore reverenziale per i rally, per questi piloti che corrono su strade con intorno alberi e strapiombi …”. L’avvicinamento è avvenuto tramite l’E-Bike Enduro, passione recente di Melandri, con l’amico e campione internazionale della specialità Andrea Garibbo, che sarà il suo navigatore.

Nella hall of fame del Rallylegend, assieme alle stelle delle quattro ruote come Carlos Sainz, Juka Kanunkkunen, Sebastien Loeb, Ken Block e tanti altri, figurano anche diversi volti noti del mondo delle moto. In precedenza hanno partecipato anche Loris Capirossi, Andrea Dovizioso e Davide Brivio.