Storie di successo: scopriamo Garage 51 con Giacomo Golinucci

Piloti sì ma anche imprenditori. Sono sempre di più coloro che uniscono l’attività in pista quella aziendale assieme a soci qualificati. Vi abbiamo già presentato Simone Badioli che affianca Mattia Pasini a Res-Teck (leggi qui) . Ora vi facciamo conoscere Giacomo Golinucci, socio di Michele Pirro e Matteo Ferrari a Garage51, azienda con il quartier generale proprio al Misano World Circuit. Queste le sue parole.

Giacomo Golinucci, da sponsor a socio

Io e Michele Pirro ci siamo conosciuti attorno al 2018. Ho un’azienda a Cesena che opera nel settore dei complementi d’arredo e proprio a Misano durante la MotoGP abbiamo festeggiato i 50 anni assieme ai nostri clienti. Chiaramente sono appassionato di moto come tutti i romagnoli e la passione è diventata una leva di crescita per l’azienda. Inizialmente abbiamo iniziato a sponsorizzare Michele Pirro e tra persone che hanno la stessa progettualità rivolta al futuro si sono sviluppate delle idee.

Come nasce Garage51

Michele Pirro si è circondato di alcuni imprenditori che hanno fatto in modo di dare una business reason più fondata rispetto a quello che poteva essere un negozio tradizionale. Abbiamo inaugurato Garage51 a Misano nel giugno 2021. Vogliamo cercare di unire il mondo imprenditoriale a quello del motorsport. Io sono uno dei soci insieme a Michele Pirro, Matteo Ferrari ed altri. Abbiamo progettato da zero quella che poteva essere un’esperienza all’interno del circuito dando vita ad un’attività che non si occupa solo di abbigliamento moto ed officina ma anche della parte eventi, quelli che mettono in comune il motorsport con le aziende del territorio romagnolo e nazionale.

Di cosa si occupa Garage51

Abbiamo una parte rivolta al cliente finale con officina meccanica, negozio di abbigliamento ed una business-to-business. Le aziende vengono nella splendida cornice di Misano per i propri eventi aziendali e per incontrare persone di successo nell’ambito del motorsport. Non solo avvengono solo degli incontri lavorativi dunque ma c’è anche la possibilità di cimentarsi con i simulatori auto e moto e perché no, organizzare una garetta di kart tra manager.

Garage51 nel mondo

Con uno dei nostri soci abbiamo utilizzato il marchio Garage 51 anche a Dubai per iniziare a portare le esperienze del motorsport anche lì. Nello specifico lo abbiamo adattato alla vita di Dubai: abbiamo fatto una joint venture assieme a Ducati ed organizziamo un’experience nel deserto.