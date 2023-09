Nello scorso GP a Misano non sono mancati gli annunci in ottica 2024. Uno di questi riguarda Luca Lunetta, prossimo pilota Moto3 a tempo pieno, al debutto proprio con SIC58 Squadra Corse. Paolo Simoncelli, dandogli il benvenuto, ha colto l’occasione per salutare il suo pilota Riccardo Rossi, che cambierà squadra nel Mondiale 2024. Oltre a questo ha avuto solo complimenti per Mattia Casadei, suo ex pilota e fresco campione MotoE. Ma non manca anche il commento emozionato per l’inchino davanti alla quercia dedicata al figlio.

Il capitolo MotoE

“Il tour de force, come lo definisco io, ci ha regalato due gare belle di Kevin Zannoni, 5° in gara 1 e 6° in gara 2” ha scritto Simoncelli nel suo post di commento alla fine dell’appuntamento mondiale a Misano. Manfredi invece a due facce, ma non per colpa sua: “Non ha voluto essere da meno e con una performance di livello si porta ai piedi del podio, 4º in gara 1. Purtroppo non ha avuto l’occasione in Gara 2 perché è stato atterrato dal solito Granado.” Questo per quanto riguarda i suoi piloti attuali, ma non nasconde l’orgoglio anche per il suo ex pilota Mattia Casadei. “La scorsa settimana dissi che noi avremmo alzato la Coppa con lui” ha ricordato Simoncelli. “È quindi con orgoglio ed estremo piacere che gli faccio i complimenti per essere appena diventato Campione del Mondo categoria MotoE! Anche se gli voglio bene non mi sono spinto fino a dire ai miei piloti di farlo passare in caso di necessità… È sempre stato riconoscente, auguro davvero il meglio a questo ragazzo.”

Marco Simoncelli, i due caschi che non ha mai potuto usare

Simoncelli saluta Rossi

“Tra agosto e settembre è sempre il “mercato piloti” a far da padrone e condiziona scelte, prestazioni e pensieri di molti centauri” è il commento di Simoncelli. Per quanto riguarda i suoi piloti, Kaito Toba ha chiuso la corsa a Misano in 6^ posizione. “Riccardo Rossi invece non ha fatto una gara degna di nota, dopo qualifiche brutte la domenica non ha fatto di meglio” ha ammesso il proprietario di SIC58. “Ma spero si riprenda in fretta: siamo solo a metà campionato e abbiamo bisogno di un pilota in forma e più concentrato.” Quest’ultimo però è un pilota in uscita dalla squadra: Paolo Simoncelli l’ha confermato, scrivendo un saluto per il pilota genovese. “Ogni carriera deve fare il proprio corso, si cresce per un po’ insieme, si fa un pezzetto di strada e seppur bello che sia a un certo punto ognuno deve seguire la propria.” Al suo posto arriverà Lunetta: “Da quando è piccolo corre col 58, cosa che farà anche con noi. Ma non è stato quello il motivo della scelta, voci di corridoio e dimostrazioni sul campo lo dichiarano forte.”

L’inchino alla quercia

Poco prima della gara MotoGP di domenica, appena dopo l’inno di Mameli, tutti col naso all’insù. In cielo infatti hanno sfrecciato gli aerei della Marina Militare proprio sopra alla griglia di partenza della classe regina del Motomondiale. Uno di loro in particolare ha compiuto un gesto che ha emozionato Paolo Simoncelli. “Sono rimasto stupito e senza parole per una sorpresa che non mi era stata anticipata. Una performance quasi surreale della Marina Militare: un harrier (in grado di decollo e atterraggio verticale), un caccia per noi profani, ha fatto un inchino (abbassando la punta dell’aereo) davanti alla quercia del Sic. Io e altre 100.000 persone possiamo dire: ”Io c’ero”. Queste sono emozioni belle da vivere in prima fila.”

Foto: Social-Riccardo Rossi