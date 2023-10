Tante new entry nell’ultimo round del Mondiale Supersport a Jerez de la Frontera. Oltre a Gabriele Giannini, Emanuele Pusceddu e Simone Corsi, gareggerà anche Filippo Fuligni. Assenti i team che partecipavano solo al World Challenge, perchè questo round sostituisce l’Argentina, cancellata nei mesi scorsi. Quindi c’è spazio per diverse wild-card.

Filippo Fuligni torna dunque nel Mondiale Supersport dopo le convincente prestazione di Imola quando si era classificato undicesimo in entrambe le gare con la Yamaha del team Evan Bros.

“Avrei dovuto fare la gara di Jerez con Evan Bros – racconta Filippo Fulugni a Corsedimoto – poi per un’insieme di cose non siamo riusciti a metterci d’accordo per farla insieme. La richiesta per la wild card però era già stata accettata quindi abbiamo deciso di farla con D&A Racing, il team con cui ho corso nel CIV. Sono molto contento di andare a Jerez con tutta la mia squadra e penso che potremo ottenere un buon risultato. Il nostro obbiettivo è stare nella top 10 in entrambe le gare. Chiaramente si punta in alto però non bisogna crearsi troppe illusioni. Spero nel bel tempo e cercheremo di fare il massimo”.

L’obbiettivo è replicare i risultati di Imola?

“A Imola era andata abbastanza bene, sono molto contento di aver lavorato con Evan Bros: mi ha dato una bella possibilità. Il mio obbiettivo è migliorare i risultati fatti a Imola. Jerez è una pista che adoro, mi ha sempre regalato delle belle emozioni e spero di potermi divertire”.

Dove ti vedremo nel 2024?

“La mia ambizione è partecipare al Mondiale o almeno all’ Europeo però bisogna vedere se riesco a trovare la giusta sistemazione. Tra l’altro io sono legato a Yamaha e mi piacere continuare con questa casa motociclistica”.