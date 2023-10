Anche le belle storie ad un certo punto si concludono. Antonio Cairoli e KTM sono l’ultimo esempio in questo senso: di oggi infatti l’ufficialità che il pluricampione del mondo ed il marchio di Mattinghofen prenderanno strade diverse a partire dal 2024. Si rincorrono le voci (per ora senza conferma) su un possibile impegno dell’asso siciliano nel prossimo progetto Ducati, che mira a sbarcare nel motocross. Come detto, solo voci senza conferme, ma la separazione tra Cairoli e KTM, un binomio vincente anche alla prima stagione da team manager dell’ex pilota, non fa che ravvivare questa interessante ipotesi.

Cairoli e KTM, una favola da campioni

Il 38enne di Patti era già un due volte iridato (in MX2 2005 e in MX1 2007, sempre con Yamaha) quando, nel 2010, è iniziata la storia con la casa austriaca. Un sodalizio destinato appunto a durare a lungo e che ha portato tantissime soddisfazioni ad entrambe le parti. Cambia il marchio, la moto è una KTM 350 SX-F, ma non la storia. Cairoli infatti inizia riconfermando l’iride ottenuto l’anno prima in classe regina, ma è solo l’inizio: il campione siciliano sbaraglia la concorrenza in sequenza fino al 2014, il primo in cui la categoria lascia la denominazione MX1 per diventare MXGP.

L’ultimo iride insieme arriva nel 2017 ma, anche se gli anni passano e non vince più, Cairoli rimane costantemente tra i protagonisti del Mondiale Motocross. Questo fino al 2021, quando annuncia il suo ritiro e lascia le corse, per tornarci dopo un anno di transizione e nelle vesti di team manager di KTM Factory. Un altro anno di gloria con la consacrazione del giovane asso del cross Andrea Adamo: un vero passaggio di consegne, visto che il destino ha voluto che il ritorno di un titolo mondiale in Italia fosse per mano di un talento siciliano, proprio come Cairoli! Ora però per quest’ultimo è tempo di cambiamenti, si chiude quindi una lunga storia vincente. Vedremo per quale prossima sfida.

Foto: KTM Images/Ray Archer