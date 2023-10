Ducati non si accontenta di vincere, anzi, dominare in MotoGP e nel Mondiale Superbike. Vuole entrare da assoluta protagonista anche nel motocross: sia nel Supercross in America che nel Mondiale. E chi meglio di Tony Cairoli potrebbe aiutare Ducati in questa avventura? Il nove volte campione del mondo sarebbe perfetto in tutto: come team manager e uomo immagine. In più potrebbe contribuire allo sviluppo della moto e del progetto stesso. Nell’ambiente dell’off road se ne parla ormai da diverso tempo. Tony Cairoli ha fatto chiarezza in un suo intervento in videoconferenza all’evento “Passione Motocross”, al Festival dello Sport.

“Mi hanno contattato sì. Stiamo vendendo. Io con KTM ho una storia lunga e mi piacerebbe continuarla. Per adesso con Ducati ci siamo solo limitati a scambiarci un po’ d’informazioni e basta. C’è sicuramente interesse da parte loro. Per me è un piacere essere cercato per di più da una Casa Italiana fa ancora più piacere. Però per adesso sono solo chiacchiere, vediamo”.

Si sa ancora pochissimo del progetto Ducati, della moto e dei piloti. La struttura che si occupa dello sviluppo della 450 è il Team Maddii e l’unico pilota che ha testato la moto è stato Stefano Pezzuto. Pare che l’intenzione sia quella di avere una squadra in America ed una in Europa e di avere Alessandro Lupino come collaudatore. Sarebbe fondamentale per Ducati avere Tony Cairoli, un uomo di grandissima esperienza ed un nome di assoluto rilievo. Ducati farà certamente di tutto per convincerlo e scrivere assieme a lui altre nuove, splendide pagine di storia sportiva.

