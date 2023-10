Con un gustoso antipasto automobilistico si apre il Misano CIV Classic Weekend. In serata il MWC ospiterà una prova speciale del Rallylegend 2023 di dodici chilometri. In azione grandi campioni delle quattro e delle due ruote. Tra egli ex piloti di moto Marco Melandri affiancato da Andrea Garibbo sulla BMW M3 Jazz Tech Team. Tony Cairoli invece sarà al volante della Subaru Impreza che guidava Colin McRae “Per me è un sogno guidare questa auto. I rally sono la mia più grande passione assieme assieme alle moto. Avevo già corso al Rallylegend nel 2015 e sono felice di esserci tornato” .

L’inserimento della prova speciale del Rallylegend nel programma del Misano Civ Classic Weekend è possibile anche grazie alla disponibilità della Federazione Motociclistica Italiana che ha aderito con grande entusiasmo a questa proposta che aggiunge ulteriori emozioni per gli appassionati presenti in circuito.

Dalle auto da rally alle moto

Dopo la parentesi dedicata al Rallylegend, sabato e domenica spettacolo con il Misano CIV Classic Weekend. Il tracciato del “Marco Simoncelli ospiterà la prova finale del CIV Classic e la doppia gara del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance con l’appuntamento serale del sabato e la gara domenicale.

In pista moto con almeno 20 anni di età per la maggior parte iscritte al Registro Storico FMI. Sono attesi circa 320 piloti, iscritti alle numerose categorie in gara. La più numerosa sarà la 2T Italian GP con 38 piloti suddivisi cilindrate 125 e 250. Questo è l’unico campionato in Italia riservato alle moto 2 Tempi.

Tra le classi più coinvolgenti impegnate in pista anche il Trofeo Lighgtwin, la classe Vintage Mini ed il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance con la caratteristica partenza in “stile Le Mans”

Le gare saranno divertenti e spettacolari, un’occasione unica per rivedere in pista tante moto rimaste nel cuore degli appassionati.